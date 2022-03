Alejandra Quevedo y su furioso descargo por los rumores con Jorge Rial: "Basta"

Alejandra Quevedo fue señalada como la tercera en discordia tras la ruptura entre Jorge Rial y Romina Pereiro, por lo que explotó de furia por Instagram.

Después de la ruptura entre Jorge Rial y Romina Pereiro, en algunos portales y medios de comunicación comenzaron a señalar a Alejandra "Ale" Quevedo como la tercera en discordia. Sin embargo, la periodista de Instalate (América TV) explotó de furia y lo desmintió a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram (@laquevedoshow).

Con un video extenso con su propio testimonio acompañado por las descalificaciones que sufrió en las redes sociales como consecuencia de estos rumores, la comunicadora aseguró que tanto ella como su familia padecieron en las últimas horas por estos trascendidos que son falsos.

Alejandra Quevedo estalló por los rumores que la vinculan con Jorge Rial: "Me enoja"

La protagonista salió al cruce de diversos programas especializados en la farándula y aseguró en Instagram que no tiene un romance con Rial, más allá de que se conocen porque ambos trabajan en Radio 10: "Como madre, mujer y colega es que decidí salir a hablar para decir basta. Primero para proteger a mi hija, una menor de edad de tan sólo 11 años que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos colegas y que no tiene sustento con la realidad".

"Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, profesional, no sólo hacia mí sino también hacia mi expareja y mis seres queridos", insistió la periodista de C5N. Además, "Ale" Quevedo especificó que ya hace varios días que sigue "sufriendo ataques misóginos" y opinó que "en pleno Siglo XXI, poner a una mujer como 'robamaridos' ya es inadmisible".

"E insisto, es un hecho que no tiene que ver con la realidad", agregó. Visiblemente molesta, Alejandra aseguró: "Soportar que me sexualicen e utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recién separado me indigna y enoja, porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos hace rato". Y sentenció: "Les agradezco a los colegas que se acercaron. Entiendo cuál es el juego mediático, pero esta mujer les pide por favor respeto".

La versión desmentida de Yanina Latorre sobre Jorge Rial y Alejandra Quevedo

Vía Twitter, la panelista de LAM (América TV) apeló a las iniciales de los dos protagonistas en cuestión y confirmó que "la crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio". Estos mensajes fueron los que Quevedo desmintió en sus redes.

"Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados", profundizó la esposa de Diego Latorre. En cuanto a quién llevará adelante esta situación desde lo legal, "Yani" comunicó que es "el abogado es (Bernardo) Beccar Varela, que está trabajando sin parar para tener todo listo y hacer el anuncio oficial del divorcio junto con la firma del mismo".

Yanina Latorre dio a entender que el periodista y empresario de 60 años estaría saliendo con más mujeres: "Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas, entre ellas Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10".

Por si fuese poco, sostuvo que los encuentros entre Rial y Quevedo no son nuevos sino que se vienen dando hace bastante tiempo, ya que "se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de Instalate".

"Dejaron de verse cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio porque parece que Romina (Pereiro) puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, JR teme que se le complique", profundizó la "Angelita".

Sin embargo, aclaró que "el divorcio ya está cerrado", puntualizó en que "la semana que viene ya podrían firmar" y siguió: "Romina aceptó sin leer. Está buscando departamento. JR le ofreció un departamento que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando. La casa donde vivían en Belgrano R está en venta".

De hecho, Yanina Latorre remarcó que "JR está cuidando mucho todo porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer 'la nueva'. Y el divorcio no fue por una tercera persona". "En Octubre ya estaban separados. Y él en noviembre se fue de la casa. El divorcio se lo pidió hace dos meses", amplió.

Para terminar con el tema, la panelista recordó que "JR y Quevedo no se muestran" y que "ella lo va a ver seguido después de su programa que termina 1 am pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene una hija". Por último, Latorre remarcó que la relación entre ambos comenzó gracias al tatuador Fernando Colombo, de Face Tattoo: "JR y Quevedo se conocieron por Agustina Kämpfer y además él se tatúa con el ex de ella".

Jorge Rial desmintió su romance con Alejandra Quevedo

A la salida de Radio 10, donde lidera Argenzuela, el presentador dialogó en vivo con Intrusos (América) y coincidió con Quevedo en que "son todas mentiras". En plena calle y antes de subirse a su auto, el nuevo conductor de Sobredosis de TV (C5N) manifestó que "lo único que hay que cuidar es a los chicos" y concluyó: "Yo sigo amando a Romina, tuvimos una separación como cualquier en términos normales y ya está. Empezaron a meter a mujeres que no son nada en mi vida y también me da pena por ellas, por el maltrato hacia esas mujeres".