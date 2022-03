La fuerte indirecta de Loly Antoniale tras la separación de Jorge Rial: "Felicidad"

El ex periodista de espectáculos anunció su ruptura con Romina Pereiro. Loly Antoniale compartió una contundente frase en plena soltería de Jorge Rial.

Loly Antoniale compartió una sugerente publicación en su cuenta de Instagram tras el anuncio de Jorge Rial de su separación de Romina Pereiro. El periodista y "La Niña Loly" fueron pareja hace más diez años, poco tiempo después de la ruptura de Rial con Silvia D'Auro, la madre de sus hijas.

"Felicidad es mirarse hacia dentro y sonreír al verse", escribió Antoniale en el pie de foto de su posteo, donde se mostró en plena navegación en un yate y acompañada por su mascota. Si bien en ningún momento nombró a su expareja ni aludió a su separación, muchos relacionaron la declaración de felicidad por parte de Loly con el malpaso de Rial en su vida amorosa.

Loly Antoniale fue señalada como la tercera en discordia en la crisis de Jorge Rial y Romina Pereiro por Estela Muñóz en el ciclo El Run Run del Espectáculo. "Ella es el gran amor de su vida", enunció la exesposa de Luis Ventura, quien ha tenido una relación casi familiar con el conductor de Argenzuela durante décadas. Además, Estela habló sobre el costo que Loly pagó tras su separación del periodista, cuando de un día para el otro desapareció de los medios.

"Que no desaparezca del medio, porque ella era una trabajadora. La Niña Loly, cuando rompió con Rial, porque rompió ella, desapareció de los medios y de todas las publicidades que hizo", esbozó Muñóz, sobre el peligro que la nutricionista corre tras la ruptura de su vínculo con Rial. Así como se dio en el caso de Antoniale, Pereiro tenía trabajo en los medios antres de ponerse en pareja con el conductor, por lo que alejarse de ese ambiente significaría una acotación de su campo laboral. Y agregó: "Hace poco te dije que la Niña Loly estaba en Córdoba, fue primicia nuestra. ¿Adónde fue Jorge hace poco? A Córdoba. Es lo que yo digo: que la Niña Loly es el gran amor de su vida".

El descargo de Jorge Rial tras su separación

En su ciclo radial, Jorge Rial declaró que las especulaciones sobre su separación estaban en lo correcto y confesó que atraviesa un difícil momento personal. "Estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior", enunció el periodista. Y remató: "Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno".