La furia de Romina Pereiro por difundirse su separación de Jorge Rial: "Mala persona"

La expareja de Jorge Rial no se guardó nada. Se molestó con el periodista que difundió la información y le envió un categórico mensaje.

Romina Pereiro fue la pareja de Jorge Rial durante cinco años. Legalmente casados, ambos decidieron separarse y los rumores sobre esta situación fueron cada vez mayores. De hecho, un periodista comenzó a difundir esta información y es por eso que la protagonista le envió un mensaje furioso en el que lo trató de "mala persona".

En El Trece, "Pampito" reconoció haber recibido mensajes de Romina Pereiro y manifestó: "Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada. Le pedí disculpas incluso si la lastimé a ella o a su familia, y mucho más a los niños. Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas y testigos. Ella de me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie'".

"Pero me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar. A Romina no la acosamos. Ella me escribió enojada. Está en todo su derecho de enojarse y es entendible. Pero estamos hablando de dos personas públicas", prosiguió "Pampito", quien también recibió duras críticas por parte de Jorge Rial.

Continuando con su descargo, "Pampito" se defendió y aseguró que la información brindada a su público no fue "tan terrible". "No entiendo qué dijimos tan terrible. Me tildó de acosador y quiero decirle que yo no acosé a nadie, y menos en este caso", sentenció el periodista.

Jorge Rial liquidó a Pampito por meterse en su separación

En medio de todo su proceso de duelo, Rial y su esposa, como tantas otras figuras públicas que atraviesan una ruptura, la pasaron muy mal leyendo los rumores que se dijeron al respecto. Esta versión en específico aseguraba que Rial la había engañado con su ex, Mariana “Loly” Antoniale y con una periodista de C5N.

“Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien. Ahora, cuando entra ‘Pampito’, por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar…”, comenzó Rial, aprovechando el momento para burlarse de su apodo.

“Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen”, cerró. En cuanto a Romina, "Pampito" contó que ella le envió un mensaje privado por Instagram expresándole su enojo.