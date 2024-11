Revelan que Santiago Caputo y Gordo Dan son usuarios de armas de fuego: "Cada vez más"

El asesor presidencial Santiago Caputo y el tuitero libertario conocido como Gordo Dan practican tiro hace un año con un instructor, que no sólo detalló que ambos son "legítimos usuarios de arma de fuego" sino que afirmó tener cada vez más alumnos "del rubro" de La Libertad Avanza (LLA). A ellos se suma el caso del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, otro funcionario adepto a las armas de fuego.

"Todos vienen con la misma intención y yo exijo lo mismo. Si vienen por la búsqueda de portación o no, no me resulta relevante. Yo exijo que se capaciten", dijo el instructor de tiro Sebastián Flores en diálogo con Radio Splendid. El entrenador, que formó parte del Ejército durante 18 años y fue granadero y seguridad de la Quinta de Olivos, resaltó que Caputo y Gordo Dan (Daniel Parisini) practican disparos con él hace un año.

En las redes sociales de Tecprocom, el centro de tiro donde da clases, Flores explica que "no es un disciplina deportiva" sino que "se desarrollan técnicas y destrezas para el combate (choque entre dos o mas partes), dentro de la legítima defensa".

"Las personas que deciden tomar mi servicio tienen que ser legítimos usuarios de armas de fuego. Exijo que lo sean, para mi es un filtro. Ahí hay un psicotécnico y tienen que demostrar ser ávidos manipuladores de armas de fuego", remarcó Flores en la entrevista con Splendid.

El instructor de tiro Sebastián Flores junto a Gordo Dan.

Al ser consultado sobre si desde que trascendió que es el instructor de Caputo y Parisini recibe cada vez más funcionarios libertarios, afirmó: "No de esa jerarquía pero sí del rubro en sí mismo". En ese sentido, añadió que está "colapsado" y que "no puede aceptar muchos más". El instructor, que detalló que Caputo va "con bastante frecuencia" a disparar, no quiso decir si ambos libertarios también tienen licencia para portar armas de fuego en ámbitos públicos, aunque sí lo dejó entrever. "Sacá tu conclusión", contestó.

Quien sí tiene portación de armas es el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, con quien Parisini compartió el polémico lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación autodenominada como "el brazo armado" del partido de Javier Milei. Hace dos meses, trascendió que Sotelo habría intentado ingresar armado con su nueve milímetros al edificio de la Cancillería, una situación que si bien fue en un principio confirmada a El Destape por la cartera que dirigía entonces Diana Mondino, luego fue desmentida por el mismo Ministerio.

Sotelo, uno de los primeros militantes libertarios y líder de la Julio Argentino, tiene registrada a su nombre una Bersa TPR9, una pistola con capacidad para 17 balas, valuada en casi $1.000.000, según él mismo exhibió en sus redes sociales.