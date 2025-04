Jorge Martínez se va de Argentina: los motivos en medio de la crisis

Jorge Martínez se va de Argentina: "Hay que olvidar".

El actor Jorge Martínez reapareció por primera vez en un móvil de televisión tras intentar quitarse la vida, episodio que lo dejó en un grave estado depresivo e internado, y anunció su salida de Argentina en medio de la crisis económica. Los motivos detrás del adiós del respetado actor de teatro y televisión.

Jorge Martínez fue interceptado por un movilero de A la Tarde (América TV) a pocas horas de dejar el país para irse a México. No iba solo sino que lo acompañaba Daphne, una empresaria mexicana que estuvo a su lado durante su enfermedad y con quien empezó a salir. “Yo estoy muy bien, haciendo lo que puedo”, sostuvo el actor cuando el periodista le preguntó cómo se sentía. Por su parte, Daphne indicó: "Hay que olvidar el tema oscuro que tuvimos aquí y vamos a descansar allá para ser felices y renacer con la luz de Dios. Vamos a renacer como ave fénix”.

También, Jorge Martínez reveló que en su familia aprueban la relación con Daphne y comentó: "Mi hija está encantada. Recién tuvimos la última charla y estamos muy bien". Sobre las versiones de una ruptura en su relación con Daphne, Jorge Martínez indicó: “Nunca hubo una ruptura, siempre estuvo el lazo”. “Nunca nos dejamos de ver. Siempre nos hablábamos, siempre nos platicábamos”, agregó su compañera.

Vale destacar que cuando Jorge Martínez estuvo internado luego del triste episodio en el noveno piso de La Casa del Teatro, Daphne viajó de inmediato desde México y estuvo con el actor "cuatro meses bastante difíciles". “Una gran mujer que apareció en mi vida”, aseguró el actor que en los últimos años se encontraba alejado de la televisión y de los escenarios.

Por otro lado, en el programa de Karina Mazzocco habían indicado que la pareja ya tenía fecha para pasar por el Registro Civil de la calle Uruguay el próximo 15 de abril. “Tuvimos fecha para el 15 de abril y ya teníamos los pasajes sacados para esto”, explicó Daphne sobre la situación y no descartó contraer matrimonio en México.

135 - Línea de prevención del suicidio.

Qué dijo el hombre que salvó a Jorge Martínez del suicidio

Tiempo atrás y en diálogo con A la Tarde (América TV) Jonathan, que es empleado de la Casa del Teatro, hogar donde viven actores sin vivienda ubicado sobre Avenida Santa Fe en pleno centro porteño, contó los detalles sobre la trágica situación que vivió con Jorge Martínez: “Recibimos un llamado. Mi compañera Liliana lo atendió y me pasó el comunicado. Crucé avenida Santa Fe a toda prisa, tratando de localizarlo. Hasta ese momento, no sabíamos que se trataba de Jorge. Tuvimos un forcejeo. Lo tranquilicé por un momento, pero de repente volvió a pararse y me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza”, recordó. “Decía que estaba solo. Yo le respondí que no, que acá viene mucha gente a verlo. Pero él estaba en shock, muy mal. El día 23 estuvo su hija bastante tiempo con él”, remarcó Jonathan, quien lo notó "muy mal".