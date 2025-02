Filtran la verdad sobre la salud de Jorge Martínez en sus horas críticas: "No tiene"

Filtran la verdad sobre la salud de Jorge Martínez en sus horas críticas: "Que se vaya".

Se conocieron más detalles sobre la salud de Jorge Martínez, quien intentó quitarse la vida tirándose de una ventana de la Casa del Teatro, y un médico develó cuál sería la enfermedad que habría desatado el cuadro depresivo del actor. "Él está desdoblado", sentenció la periodista Paula Varela, una de las encargadas en seguir las actualizaciones en torno al caso del otrora galán de telenovelas.

En un informe de Intrusos (América TV) el conductor Rodrigo Lussich anticipó que Jorge Martínez "está de alta pero no volvió a la Casa del Teatro", a lo que la panelista Karina Iavícoli detalló: "Jorge Martínez no tiene contacto con los hijos. Emiliano lo llamó un par de veces cuando estaba internado y Agatha nunca lo llamó. Tampoco lo llamó nadie de la Casa del Teatro. Xavier Ferrer Vázquez, su amigo, es quien va a buscarlo a la clínica psiquiátrica y es quien se hace cargo de la medicación psiquiátrica y su idea, el proyecto de Jorge Martínez incentivado por Xavier Vázquez, es que se vaya a vivir al exterior. Lo que Xavier le dice, que siente que Jorge está recuperándose de esto, es que acá no tiene un ámbito laboral. Pasó de ser una mega figura, que protagonizó las novelas más exitosas de los '80, a un declive producto de la depresión. Xavier lo quiere mandar al exterior con una persona de confianza para que lo monitoree, lo cuide y lo acompañe. Lo banca él de su bolsillo".

Segundos después, el magazine dio paso a una entrevista con el Dr Furman, quien reveló que Jorge Martínez "tenía algunos signos parkinsonianos" que lo llevaron a su cuadro depresivo y a su intento de suicidio. "Si tenemos la suerte de que el vuelva a tener un objetivo, él va a poder salir", sumó el médico. Tras la nota, el conductor Adrián Pallares habló de la trayectoria de Martínez y recordó: "La última vez que Jorge Martínez trabajó fue en una obra llamada Viva la Vida".

Qué dijo la Casa del Teatro sobre Jorge Martínez: "No tenemos nada que ver"

Por último, la panelista Paula Varela precisó cómo accionó la Casa del Teatro ante el cuadro de Jorge Martínez, lanzando declaraciones que sorprendieron a Lussich y Pallares: "Nosotros ya no tenemos nada que ver con Jorge Martínez. Se está haciendo cargo una mujer. No va a volver para acá, él se internó porque tenía que hacer una limpieza grande por un tema de medicación tras el episodio en el comedor de la Casa del Teatro en el que se sienta en la ventana y empieza a balancearse como para tirarse. (...) Él está desdoblado: ya no es más el famoso, ahora es un hombre con una depresión". Por el momento no se supieron más actualizaciones sobre el estado de salud de Jorge Martínez, quien asustó a todos sus colegas luego de intentar quitarse la vida.