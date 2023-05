Jorge Lanata y una sorprendente revelación: "Una mujer dentro mío"

Jorge Lanata hizo una revelación que sorprendió a todos. Qué dijo el periodista que volverá a El Trece con su programa PPT.

Jorge Lanata habló sobre la salud de Silvina Luna, quien necesita un transplante de riñón a raíz de una mala praxis sufrió (de acuerdo a su declaración) por parte del doctor Aníbal Lotocki. En su reflexión, el periodista de El Trece habló sobre su experiencia personal en 2015, cuando fue intervenido en la Fundación Favaloro.

“Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer dentro mío. ¿Qué va a hacer si no da la pelea? La tiene que pelear, no queda otra, es así”, afirmó Jorge Lanata, quien le envió fuerzas a Silvina Luna recordando un hecho que no muchos recuerdan. El periodista le deseó lo mejor para su salud y puso su caso como un ejemplo de superación.

Por otra parte, Lanata habló sobre el rating de El Trece y explicó por qué Telefe está ganando la batalla. "Yo veo que el hecho de que Telefe esté manejado por Paramount, le dio una espalada importante que hoy El Trece no tiene. Evidentemente, Telefe programó mejor, es así. El Trece también compró latas turcas, pero ahí no funcionaron y en Telefe funcionaron todas", aseguró Jorge.

Añadiendo razones para explicar el mal momento de El Trece, Lanata sentenció: "Y después tuvieron mala leche con las elecciones de programación. Desgraciadamente ATAV no funciona, yo pensé que no iba a funcionar desde que salió, porque era demasiado bajón. Es una novela que está bien, es interesante, pero esto de la novela comprometida ya fue. Tengo buen diálogo con Adrián Suar, pero no hablamos de programación".

Lanata se cansó y soltó el comentario menos pensado sobre Wanda Nara

Jorge Lanata volvió a protagonizar un nuevo momento de furia. En esta oportunidad, el conductor lapidó a Wanda Nara días después de que se conociera que será la conductora de la próxima edición de MasterChef Argentina. Con un duro descargo, el periodista cuestionó la decisión de Telefe de poner a la empresaria como presentadora del reality de comida en su edición de participantes no famosos.

"Masterchef presenta la incógnita de cómo recibirá el público a Wanda Nara. Una cosa es la chica divertida, la mujer empresaria que nos muestra una vida aspiracional y otra cosa es que yo quiera que conduzca un programa en el prime time de Telefe", comenzó su fuerte análisis Marina Calabró, columnista de espectáculos del ciclo de Lanata en Radio Mitre.