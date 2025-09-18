Jonatan Viale reveló el peor enojo de Milei tras la caída de los vetos: "Están"

Jonatan Viale reveló el peor enojo de Milei tras la caída de los vetos: "Me están".

El periodista Jonatan Viale reveló el peor enojo del presidente Javier Milei después de que la Cámara de Diputados rechazar los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica. Qué dijo Viale en TN.

"Me están escribiendo que hay calentura con los que cambiaron su voto", comenzó Viale, contando al aire el sentir de los dirigentes del oficialismo nacional. Fue allí que habló Manu Jove, su compañero de piso, quien explicó: "No es solamente un sector, que se le puede achacar a un gobernador, es casi multidimensional en cuanto a que es de diferentes colores políticos".

"De los 98 diputados de Unión por la Patria (UP) no esperás mucho. De los 15 de Encuentro Federal, Pichetto, De la Sota, Randazzo, medio que ya...", prosiguió Jonatan Viale, quien enumeró: "Los de Manes también se habían ido, Democracia para Siempre; los de la Coalición Cívica se te fueron, López, Campagnoli, Maxi Ferraro".

Luego, continuó con las menciones a diputados que no respaldaron el veto: "Los de Coherencia, Coherencia se llama, Carlos D'Alessandro, (Lourdes) "Patito" Arrieta, Pagano, esos se le fueron". Por último, destacó: "Lospennato y Vidal, PRO que no te vota a favor".

Jonatan Viale reveló el peor enojo de Milei tras la caída de los vetos: "Me están".

La revelación de Viale sobre los discursos de Milei

Después de que, con una cadena nacional, el Presidente anunciara el proyecto de ley de Presupuesto 2026, Jonatan Viale contó en su programa: "El discurso lo escribe Santiago Caputo". Tras esa revelación, intercedió su compañera Liliana Franco, acreditada en Casa Rosada. "Los discursos son esctritos por Santiago Caputo junto con Milei. Milei escribe parte de sus discursos y los terminan de ver", dijo.