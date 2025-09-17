Jonatan Viale reveló lo que Milei no quería que se supiera: "Es"

Jonatan Viale reveló lo que Milei no quería que se supiera.

El periodista Jonatan Viale reveló un detalle sobre el presidente Javier Milei que no se conocía. Qué dijo Viale en TN después de que el jefe de Estado anunciara el envío de la ley de Presupuesto 2026.

"Hubo una reunión ayer en la que estuvieron Bullrich, Francos, Caputo Jr. y Adorni", reveló Viale el martes por la noche, y continuó, relatando las palabras de Milei: "Dijo 'el rumbo económico yo, formas díganme ustedes'".

"Bueno, no gritar, no insultar, centro a los gobernadores, que lo hizo, centro a los intendentes, más empatía con la gente, bajar la soberbia, recalcar el esfuerzo de los argentinos y prometer mejoras", siguió.

Luego, su compañero Lucas Morando opinó: "Lograron después de esa reunión que Milei, en el mensaje del Presupuesto, sea otro Milei". Después de ese comentario, Jonatan Viale añadió: "Es otro".

La revelación de Viale sobre el discurso de Milei

Tras el dato de la reunión con los funcionarios, Viale reveló: "El discurso lo escribe Santiago Caputo". Fue allí que intercedió su compañera Liliana Franco, acreditada en Casa Rosada. "Los discursos son esctritos por Santiago Caputo junto con Milei. Milei escribe parte de sus discursos y los terminan de ver. Un dato: participó más Karina Milei en el discurso. Algo insólito porque no solía participar en esa parte, pero recordemos que estamos a 40 días de una campaña y el Gobierno necesita mejorar su performance para octubre", señaló Liliana Franco.