Jonatan Viale mostró las encuestas que le llegaron a Milei en todas las provincias.

El periodista Jonatan Viale contó cómo son las encuestas que le llegaron al presidente Javier Milei desde todo el país. A menos de dos semanas para las elecciones legislativas, cómo es el resultado en cada provincia.

"Buenos Aires, ya reconocen que gana el peronismo cómodo", explicó Viale en el programa ¿La ves?, que sale por TN. En la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la elección se pintará de "violeta o amarillo y violeta".

En la provincia de Santa Fe, podría haber un "escenario de tercios, como el país en su momento", mientras que en Córdoba "gana (Juan) Schiaretti". "Mendoza gana cómodo el radicalismo, con La Libertad Avanza. Esto es Cornejo y Petri", explicó Viale y prosiguió: "Entre Ríos gana ajustado el PRO y La Libertad Avanza. Sostengo el 'ajustado'".

Luego, marcó que en "San Juan gana el PRO, Orrego", mientras que en Corrientes "gana el radicalismo", pero es un "radicalismo lejano a La Libertad Avanza". También "gana el radicalismo" en Jujuy; en Neuquen "gana el Movimiento Popular Neuquino" y en Misiones "gana el partido de Rovira.

En dónde gana "cómodo el peronismo"

Además, el periodista enumeró las provincias en las que "gana cómodo el peronismo" en las elecciones del próximo 26 de octubre. Las provincias que nombró, además de Buenos Aires, son Formosa, Catamarca, La Rioja y Tucumán, con la aclaración de que ahí "juega Jaldo".