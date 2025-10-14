La inesperada y dura crítica de Jonatan Viale a Milei: "Esto".

El periodista Jonatan Viale le lanzó una inesperada crítica al presidente Javier Milei por la crisis económica que atraviesa la Argentina. Qué dijo Viale en TN.

"Esto le está pasando a la clase media. Mucho esfuerzo, pregunta para qué", comenzó el periodista en su programa del lunes por la noche. "No es solo Spagnuolo, eh. No es solo Espert. No es que perdieron por Espert, por Spagnuolo, por $LIBRA, no es solo que Milei insulta, no es solo el destrato a Macri", siguió.

Luego, Jonatan Viale sentenció, en dirección al Presidente y su gabinete: "El problema de fondo es la calidad de vida".

"¿Qué fue siempre la clase media en la Argentina? El auto como símbolo de progreso, la educación como ascenso social; mandar a los chicos a una buena escuela; la prepaga, no depender del hospital público; las vacaciones, una semana de escapada, no se pide mucho; la mesa del domingo, la familia, reunirse, el asado, ritual identitario se llama eso, y el consumo cultural y aspiracional, la tele, el fútbol, Netflix", agregó el periodista.

La "crisis" de la clase media

Después, Viale concluyó: "Hoy todo eso está en crisis. Hoy la clase media está en crisis. Al principio la idea que primaba era sacrificio temporal para vivir mejor. Hoy está en duda eso porque el camino se está volviendo muy largo. Y la pregunta es cuánta nafta me queda. Esto no lo arregla ni Trump, ni Bessent, ni Maduro ni Putin. Esto lo tiene que arreglar, de manera urgente y contundente, el gobierno argentino".