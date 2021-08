Jimena Barón y su tristeza diaria en ShowMatch: "Una pesadilla, me embola"

Jimena Barón reveló en una entrevista por qué a veces la pasa mal en Showmatch por el Trece, con Marcelo Tinelli. "Me da fiaca", protestó.

Más allá de que es una de las grandes figuras de la farándula actual en la Argentina, Jimena Barón también tiene sus motivos para quejarse y así lo hizo en una entrevista con Teleshow, de Infobae, por los cambios constantes en el vestuario con el que debe asistir a La Academia de Showmatch (El Trece), el programa de Marcelo Tinelli en el que ella es jurado. "Es una pesadilla, a mí me embola", reconoció.

La actriz y cantautora de 34 años expresó: "Yo voy para vida con un jean y una remera. Me pongo cualquier cosa, y creo que se nota bastante. Cinco looks por semana me parecía una pesadilla. Me da fiaca: hay que pensar, hay que probarse ropa... No me encanta eso, como no me encanta ir a la peluquería".

"No soy de las minas a la que le encanta el ´universo moda´. Está bueno jugar, pero ansío la hora de sacarme todo", resaltó.

"Intentamos darles lugar a las marcas que no se ven en todos lados. Me acuerdo de que arranqué con cuatro tops y jeans que eran de pibas del Conurbano, creo que son de Lanús", profundizó Jimena Barón al respecto. Y remarcó: "Siempre que está la posibilidad me parece que está buenísimo, porque los más vistos la tienen como más fácil".

Es que "La Cobra" es una de las grandes protagonistas del ciclo que lidera "el Cabezón" y hace poco impactó al propio Tinelli con un arriesgado "underboobs" que hizo que el presentador suspirara y hasta la piropeara en plena emisión.

Jimena Barón y su underboobs con el que cautivó a Marcelo Tinelli.

Jimena Barón, complicada durante la pandemia de coronavirus

El 2020 fue demasiado turbulento para ella, ya que en reiteradas oportunidades mencionó en sus redes sociales que se encontraba "encerrada, aburrida, sin ganas de nada" y demás. Si bien llevaba ya cinco años separada del padre de su hijo Morrison ("Momo"), el exfutbolista y actual músico Daniel Osvaldo, decidió apostar por una reconciliación en la vivienda de él con tal de pasar la cuarentena los tres juntos, bien cerca del nene de 7 años.

Aquel acercamiento devino en una especie de "revival" de la pareja, aunque tras un par de meses de convivencia Barón pasó a la oscuridad, se bajó de las redes (en su Instagram oficial @jmena tiene casi seis millones se seguidores) y se mantuvo en silencio durante bastante tiempo hasta que reapareció con todo gracias a su presencia en Showmatch.