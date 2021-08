"Puro chantaje": el fuerte mensaje de Jimena Barón contra los productos para adelgazar

La actriz se desvinculó de publicidades que usan su imagen para vender productos para adelgazar e hizo un fuerte descargo en contra de esa clase de tratamientos.

Si bien Jimena Barón suele ser bastante criticada por su delgadez, la actriz compartió este miércoles un fuerte mensaje desvinculándose de publicidades en las que aparece recomendando productos "mágicos" para adelgazar. "Son fotos robadas sin autorización para que compren algo que además, NO funciona. Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada", aseguró la jueza de La Academia de Showmatch, que también acostumbra a compartir sus rutinas físicas y la alimentación que lleva.

Los cánones de belleza que aún reinan en la sociedad indican que para ser deseable hay que ser delgado, un sesgo del que mucha gente se aprovecha al vender "mágicas" soluciones para adelgazar. Tratamientos que suelen estar contra indicados por nutricionistas y especialistas en alimentación. Para hacerlos más atractivos al público, quienes venden estos tratamientos los publicitan con imágenes de famosos que supuestamente los hayan probado. Después de ser vinculada erróneamente a uno de estos productos, Jimena Barón compartió un fuerte mensaje en contra de esta clase de "soluciones mágicas".

"Cualquier publicidad con mi imagen sobre podructos mágicos para adelgazar es MENTIRA. Son fotos robadas sin autorización para que compren algo que además, NO funciona. Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada", comenzó asegurando la jueza de La Academia de Showmatch en sus historias de Instagram. Cabe recordar que Barón suele recibir muchas críticas en redes sociales por su delgadez y que hasta se alejó de las mismas ante el hateo constante del que es víctima.

Jimena Barón rechazó ofrecer "productos mágicos" para adelgazar

"Yo entreno de lunes a sábado y como muy saludable", explicó la autora de hits como La Tonta y La Cobra. A continuación, la cantante le envió un mensaje a sus seguidores que quieran un cambio físico en sus vidas: "A mover el esqueleto y cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio". "Nutricionistas y entrenadores, el resto es puro chantaje", siguió Barón en su descargo, recomendando que cualquier cambio al que se quiera acceder debe estar acompañado por especialistas que sepan sobre el tema.

"Dicho esto, me voy a laburar, pos entrenamiento duro. Se me abrigan que hace frío, sobre todo los pies", cerró la jurado de La Academia de Showmatch sin mencionar ni aludir a las marcas y productos de los que estaba hablando. Tampoco reveló si iniciará algún tipo de acción legal contra quienes usaron su imagen sin su consentimiento para vender tratamientos con los que no está de acuerdo. Lo cierto es que Jimena Barón parece que volvió a recibir el amor en su vida con el enigmático "Sr Habano", como lo llaman en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.