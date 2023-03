Javier García reveló por qué se hartó de Guillermina Valdés: "No la llamé más"

Javier García confesó la verdadera razón por la que le cortó el rostro a Guillermina Valdés, justo cuando estaban empezando a salir.

Javier García rompió el silencio sobre los rumores de romance con Guillermina Valdés, un tema que fue furor en los programas de entretenimiento y farándula, y confesó que fue él quien tomó la decisión de terminar el vínculo por una razón en particular.

De acuerdo con estas versiones, la expareja de Marcelo Tinelli estaría saliendo en secreto con el arquero de Boca Juniors. García confesó, luego de las fotos que se filtraron de los dos juntos saliendo de un auto, que los rumores eran ciertos pero que terminó su relación con la modelo por una situación puntual que lo puso muy incómodo.

El deportista fue perseguido por un movilero de LAM (América TV), pero no hubo caso: se negó a dar declaraciones y abandonó el móvil en vivo. "Quería preguntarle por Guillermina, pero dijo 'no, no, no' y se fue", relató el periodista. Acto seguido, Ángel de Brito apareció en pantalla y sumó: "No quiso hablar públicamente, pero después habló con Ale Castelo, que me contó que le dijo esto: 'No me banqué la exposición mediática'".

Según De Brito, Javier "tiene un bajo perfil total y no aguantó el asedio" que implica salir con una figura como Guillermina. “Literalmente, le dijo a nuestro cronista: 'No la llamé más a Guille. Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron y me pasó todo esto con las cámaras", concluyó el conductor.

Días atrás, Valdés había confesado en A la Tarde (América TV) que tuvo un encuentro de una noche con el futbolista. "No estoy en pareja, nos vimos una sola vez. Nos vimos porque nos quisimos conocer, pero no estoy saliendo con él, nos vimos solo una vez", declaró la bailarina.

Guillermina Valdés y Santiago Maratea tuvieron una cita en San Valentín

Recientemente, se filtraron fotos de Santiago Maratea y Guillermina Valdés juntos en una cita, justo en San Valentín. En las imágenes, se podía ver al influencer en una hamburguesería de Mar del Plata, haciendo una fila para comprar comida mientras Guillermina lo esperaba adentro de un auto. "Tenemos una foto de Maratea en la hamburguesería Big Pons esperando su pedido para ir a comer con Guillermina, que lo estaba esperando en el auto para irse juntos", contó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

Más tarde, Guillermina conversó con Yanina Latorre y negó rotundamente estas versiones. "Me está escribiendo Santi, me dijo que son amigos. Me puso: 'Yani, ya sabés cómo soy, somos amigos'", leyó la esposa de Diego Latorre en LAM (América TV). Estefanía Berardi intervino y agregó que, además, Guillermina le dijo "que no le gusta chonguear, que prefiere salir con alguien para conocerlo".

La fuerte pelea entre Candelaria Tinelli y Guillermina Valdés

Guillermina Valdés y Candelaria Tinelli protagonizaron un tenso enfrentamiento, sin siquiera verse las caras. Todo comenzó cuando la hija de Marcelo Tinelli confesó en LAM que nunca había tenido un buen vínculo con Guillermina. "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá. La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", soltó la influencer.

Valdés se mostró muy decepcionada por sus dichos y publicó un descargo en su cuenta de Twitter: "Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido. Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche", publicó la bailarina.