Guillermina Valdés le declaró la guerra a Cande Tinelli: "Prefiero callar"

Guillermina Valdés rompió el silencio sobre el escándalo con Candelaria Tinelli tras los dichos de la influencer sobre su relación con su padre.

Guillermina Valdés tomó una drástica decisión en medio de su enfrentamiento con Candelaria Tinelli, hija de su expareja Marcelo Tinelli. La bailarina volvió a utilizar sus redes sociales para romper el silencio, en medio del escándalo mediático que comenzó por las declaraciones de Cande.

Todo comenzó cuando la hija del conductor dijo que, a su parecer, Guillermina "le había hecho un poco mal" a su papá durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Valdés se sorprendió mucho con sus declaraciones, ya que según ella, tenía un buen vínculo con Candelaria. La controversia creció a lo largo de los días y, cansada del tema, Valdés publicó un comunicado.

“Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”, había publicado la expareja de Tinelli en su cuenta de Twitter días atrás.

Ahora, la bailarina sumó una nueva declaración: “Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”. Con esto último, Guillermina dejó en claro que no quiere volver a tocar el tema y que seguiría muy angustiada por las declaraciones que Candelaria dio en LAM (América TV).

Qué dijo Cande Tinelli sobre la relación de Guillermina Valdés y su papá, Marcelo Tinelli

Candelaria había confesado en LAM que nunca se había sentido del todo cómoda con la ex de su padre y que su relación no habría sido la mejor. "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá", declaró la diseñadora, para sorpresa de Ángel de Brito y todos los panelistas presentes.

En este sentido, Cande agregó que nunca conectó "por un tema de piel" y que nunca se cayeron bien mutuamente. "La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", reflexionó. Sin embargo, señaló que con su hermana, Micaela Tinelli, se llevaba mejor ya que su hermana es "mucho más tranquila". Además, subrayó que su padre siempre fue "una persona muy alegre, que le encanta laburar", pero que durante el tiempo que estuvo en pareja con Guillermina "dejó de hacer muchas cosas por ella".