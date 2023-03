Escandalosa revelación de Guillermina Valdés contra la familia Tinelli: "Me entristece escuchar esto"

Guillermina Valdés realizó un duro posteo en sus redes sociales que dejó expuesto a Marcelo Tinelli. El descargo de la expareja del conductor.

Guillermina Valdés lanzó una contundente declaración que involucra al entorno de Marcelo Tinelli, con quien fue pareja durante nueve años. La empresaria y modelo se mostró muy dolida por esta situación, que se desencadenó a raíz de un comentario que hizo Cande Tinelli, la hija del conductor.

"Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. Le hizo un poco mal a mi papá", había dicho Cande Tinelli en LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV del cual participó como panelista. Allí expuso que no se llevaba bien con Guillermina Valdés, revelación que no cayó nada bien en la expareja del "Cabezón".

"Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenia con su papá", indicó Valdés en su cuenta de Twitter. Sumado a eso, su hijo Dante Ortega, fruto del romance que tuvo con Sebastián Ortega, también se hizo eco de la situación y lo manifestó a través de una historia de Instagram.

"No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", sostuvo el joven. En tanto, Guillermina concluyó su tuit lamentándose por haber escuchado el testimonio de quien fue su hijastra: "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto".

El calvario de Marcelo Tinelli por la nueva relación de Guillermina Valdés

La noticia del supuesto romance de Guillermina Valdés y Santiago Maratea habría llegado a oídos de Marcelo Tinelli, quien se mostró acongojado por la noticia. "No estaba preparado", revelaron sobre el estado del conductor de televisión.

En San Valentín trascendió que la actriz y el influencer festejaron juntos, y los portales de espectáculos no tardaron en trazar teorías e hipótesis de romance entre las figuras. Y, al parecer, Valdés estaría viajando en Necochea para blanquear el amor ante su familia, según informaron en Socios del Espectáculo (El Trece). "Hablando con gente muy cercana a ambos nos dicen que están absolutamente enamorados, muy enamorados", reveló Adrián Pallares.

"Me dicen que a Marcelo Tinelli esta noticia no le cayó nada bien. No estaba tan preparado como para esto. Lo que no pude saber es si ella ya se lo confirmó a él", agregó Mariana Brey. Por su parte, Rodrigo Lussich precisó cómo sería el 'operativo Valdés' para comunicar el amor con Maratea: "Parece que ella tiene un modus operandi cuando se pone en pareja. Primero blanquea en Necochea....primero le cuento a la familia y después blanqueo públicamente la relación".

Para cerrar la ronda de información sobre Valdés y Maratea, Pallares sentenció: "Cuando Tinelli viaja a ver Los 39 escalones a Mar del Plata, dicen los muy allegados a él que ella estaba un poco fría. Y cuando ella hace esa declaración 'bueno, cuando Marcelo tenga una chica me lo cuenta', algunos que lo conocen dicen que ahí Marcelo dijo 'hay algo'".