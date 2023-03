Guillermina Valdés reveló la verdad sobre su relación con Javi García: "Quisimos"

La modelo rompió el silencio y reveló la verdad detrás de los intensos rumores de romance con el arquero de Boca.

A tan solo días de que se instalaran los rumores de romance con Javi García, Guillermina Valdés rompió el silencio y se refirió al tema públicamente. La famosa modelo decidió encarar el tema de frente y reveló cuál es su situación amorosa actual.

Tras haber sido vista con Santi Maratea y negar estar en una relación con él, la famosa modelo fue vinculada románticamente con el arquero de Boca Juniors, Javi García. Luego de mantener un perfil bajo sobre el tema durante un tiempo, la exdiseñadora de zapatos decidió referirse al tema y contó la verdad sobre este vínculo.

Interceptada por el móvil de A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por América TV, la ex de Marcelo Tinelli confesó que tuvo un encuentro fugaz con el futbolista. "No estoy en pareja, nos vimos una sola vez", reveló Valdés en una nota veloz.

Ante esta respuesta, el notero le preguntó por la vez que fueron vistos juntos y ella se mostró sincera al respecto. "Nos vimos porque nos quisimos conocer, pero no estoy saliendo con él, nos vimos solo una vez", aseguró.

Sin embargo, luego de mostrar estas declaraciones por parte de Guillermina, uno de los panelistas del ciclo aseguró que la modelo, en realidad, estaría manteniendo un romance con Juan Román Riquelme.

El enojo de Candelaria Tinelli con Guillermina Valdés

La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se pronunció en contra de Valdés en LAM y soltó: "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá. La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético".

"La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", agregó la segunda hija del primer matrimonio de Tinelli. Por su parte, Valdés acudió a su cuenta de Twitter para referirse a esas declaraciones y soltó: "Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido. Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche".