Histórico participante del Bailando se pudrió de Tinelli y lo lapidó: "Me rompo el lomo"

Un participante histórico de Bailando por un sueño estalló de furia contra Marcelo Tinelli. El sorpresivo descargo que pone al conductor contra las cuerdas.

Un participante histórico de Bailando por un sueño se desquitó contra Marcelo Tinelli a través de sus redes sociales de manera contundente. El artista cargó con todo después de que el conductor lo haya ninguneado en pleno vivo por América TV con comentarios desafortunados.

A pocos días de que el Bailando 2023 haya debutado en América TV, ya hay una fuerte polémica en torno a Marcelo Tinelli. Todo comenzó en la emisión del martes 5 de septiembre, cuando estaba en diálogo con Flor Vigna, una de las participantes del certamen.

La artista está acostumbrada a bailar junto a Facundo Mazzei, pero no fue así en esta edición porque el bailarín está trabajando en el mundo de la música. "Yo no conozco alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei, con todo el respeto, y mirá que yo estoy bastante en la calle. No pasó ningún camión ni gente gritando", dijo Tinelli. El comentario no le gustó para nada a Flor Vigna, a quien se le transformó la cara y defendió a su amigo. Horas más tarde, el mismo protagonista salió con los tapones de punta en sus redes sociales.

"Mudo me dejaste. Yo acá mariconeando viendo el final de La reina Charlotte me entero que dijiste que no sabés quien soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Que rari estás de memoria (será la tintura)", lanzó Facu Mazzei en su cuenta de Instagram. "La ninguneada 'con amor' en el programa es una fija ¿vieron?", agregó.

El extenso descargo del bailarín que está incursionando en la música despertó muchas reacciones entre sus seguidores, quienes lo apoyaron a él y criticaron a Tinelli. "Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro teniendo una hija que también produce música y le mete a eso", indicó. Y recordando una situación ocurrida hace unos años, concluyó muy filoso: "Otro dato que te dejo: soy quien se sacó el hombro en el último Bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento".

El duro descargo de Facu Mazzei contra Tinelli

Marcelo Tinelli se hartó y destrozó a una de las grandes figuras del Bailando: "Traidor"

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión hizo que muchas figuras que llevaban años alejadas de la farándula volvieran a formar parte del medio. Sin embargo, hubo una estrella que apareció en el Bailando 2023 y le generó mucha bronca al conductor. Por este motivo, no tardó en apuntar contra él y hacer un fuerte descargo en el vivo del ciclo de América TV.

Una vez que terminó la apertura del programa, Tinelli ingresó al estudio y, tras unas sentidas palabras, agradeció a todas las personas presentes en el estudio. Fue entonces cuando se percató de la presencia de El Mago sin Dientes en la tribuna, famoso personaje de Showmatch que el año pasado decidió irse a bancar el programa de Telefe. Por este motivo, el conductor no pudo contenerse y fue contundente.

"Ahí está El Mago sin Dientes, que una vez nos garcó y fue a hacer Gran Hermano al otro canal", empezó por decir Tinelli. Sin embargo, luego añadió para quitar el dramatismo: "Hoy, perdonado por todos nosotros está acá con nosotros". Sin embargo, esto no pasó desapercibido por los locutores, quiénes rápidamente empezaron a gritar: "¡Mago traidor!".