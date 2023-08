De Brito confirmó un secreto a voces sobre una "angelita": "Tremenda falsa"

Ángel de Brito destrozó a una ex "angelita" y reveló por qué no volvería a trabajar nunca más con ella.

Ángel de Brito es un periodista y presentador de televisión que hace siete años conduce LAM (América TV) con un grupo de panelistas que suele cambiar entre temporadas. Junto a figuras como Yanina Latorre, Marixa Balli y Nazarena Vélez, el presentador logró una química especial que generó el éxito del programa, sin embargo, hay una exintegrante con la que no quiere trabajar nunca más.

En más de una ocasión, el conductor de televisión habló sobre las internas que existieron dentro del programa con una "angelita" en particular. Ahora que dicha figura ya no forma más parte del panel, De Brito se sinceró y reveló cuál de todas es su preferida y con quién no volvería a trabajar nunca más, tras varias idas y vueltas que mantuvieron durante el tiempo que trabajaron juntos.

En su cuenta de Instagram, Ángel De Brito habilitó una caja de preguntas para realizar su habitual #AngelResponde, en el que sus seguidores le hacen cualquier tipo de pregunta y el contesta con datos propios. Mientras algunos usuarios indagaron sobre su vida personal, otros quisieron saber sobre su relación con las panelistas.

Cuando un seguidor le preguntó quién era su mejor "angelita", el periodista respondió sin dudarlo: Yanina Latorre. "Empezó siendo una de las ocho y en ocho años lo dio todo", remarcó. Por otro lado, también fue contundente al señalar quién fue la peor y eligió a una colega que en la actualidad trabaja en Telefe.

Con qué panelista no quiere volver a trabajar Ángel De Brito

A pesar de que no dio nombres, Ángel De Brito manifestó que su peor compañera de trabajo fue "una que se hacía la buena en cámara y era tremenda falsa". Inmediatamente, sus seguidores supieron que se refería a Nancy Pazos, quien abandonó el programa de manera inesperada. Meses atrás, De Brito había conversado en Desayuno Americano (América TV) al respecto y cuando Pamela David le preguntó a qué "angelita" no volvería a convocar, eligió a Nancy.

"Pasaron más de cien panelistas, pero que solo hay una con la que no volvería a trabajar. No tengo dos, solo sería Nancy Pazos. Siempre digo lo mismo. Ella fue mala compañera con todos", apuntó el conductor, tajante. Sin embargo, aclaró que no se trataba de una cuestión profesional, sino más bien personal. "Yo volvería a trabajar con ella, no tengo problema. Es funcional, es buena mediática. Es una experiodista interesante... Pero se portó mal con todos. Y mirá que hay gente que vino y se portó mal, eh. Tuve a Graciela Alfano, tuve de todo", amplió el conductor de América. Asimismo, Nancy se quejó en reiteradas ocasiones sobre su experiencia trabajando junto a De Brito.

Ángel de Brito reveló por qué echó a Nancy Pazos de LAM: "Era insoportable"

Mientras Nancy Pazos aseguró que fue ella misma quien tomó la decisión de irse de LAM, De Brito dijo en Flor de Equipo (Telefe) que la panelista fue despedida debido a su mal comportamiento. “Nancy Pazos no se fue de LAM, a Nancy Pazos la echamos de LAM. No le renovamos el contrato porque era insoportable. Y el clima tóxico lo genera ella porque, de hecho, después se armó un clima bueno”, sentenció. Por último, aclaró que Pazos "siempre va cambiando las versiones" y que no es cierto que renunció. "Tanto como con Analía (Franchín), ese año y por otros motivos, decidimos que ninguna de continúe en el programa. Todas las otras continuaron", concluyó el conductor.