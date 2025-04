Gran Hermano: quién quedó eliminado este domingo 14 de abril.

Las últimas instancias de Gran Hermano ya están llegando: son pocos los participantes que quedan en carrera y poco a poco se perfilan los posibles finalistas. Sin embargo, todavía queda un poco de recorrido y este domingo 14 de abril, una nueva participante quedó eliminada de Gran Hermano.

Luego de una intensa gala de nominación, seguida de la decisión del líder en la jornada del jueves, la placa quedó conformada por Ulises, Selva, Chiara, Eugenia, Gabriela, Martina y Catalina. Estos participantes son de los más queridos entre el público, por este motivo, la gala de eliminación estuvo bastante reñida.

Santiago del Moro ingresó a la casa para ir "salvando" uno a uno, es decir, anunciar qué participantes se salvaban y lograban continuar una semana más en el reality. La primera en bajar de placa fue Eugenia, quien solamente recibió el 0,5% de los votos. A ella le siguieron Selva, Gabriela, Ulises y Chiara, dejando el mano a mano final entre Catalina y Martina.

Finalmente, a minutos de la medianoche, el conductor anunció que Martina era la nueva eliminada de la noche al obtener el 52,7% de los votos. Por su parte, Catalina se garantizó una semana más en carrera con el 47,3% de los votos, acercándose un poco más a la instancia final.

La impactante revelación de Sandra de Gran Hermano sobre la Dictadura militar: "Hablo"

El pasado 24 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Memoria, para honrar a los desaparecidos en la última dictadura cívico militar, y en Gran Hermano dos participantes mantuvieron una impactante charla que llevó a una confesión que ningún televidente se esperaba. Fue Sandra, una de las jugadoras más queridas, quien arrojó un reveladora confesión al aire.

Todo empezó cuando Sandra y Ulises conversaron sobre la Memoria y los aportes del expresidente Raúl Alfonsín para enjuiciar a los militares de la última dictadura. "Se me caen los calzones cuando hablo de Alfonsín", sostuvo Sandra, emocionada, y Ulises aportó: "Pero vos sabés que allá en el pueblo yo no tengo historias de desaparecidos porque a los pueblos era difícil de llegar. Son las grandes urbes donde se tenían los listados de estudiantes". "Bueno, pero La Plata no era algo tan grande y sin embargo con las universidades...", le retrucó Sandra.

Luego, Ulises se tornó pensativo y señaló: "Fue severo lo de La Plata. Muy, muy zarpado. Había campos clandestinos, no hay que volver a eso. No hay que volver a ser juzgado por lo que uno es sino por lo que uno hace". Y en ese momento, Sandra confesó que su mamá fue una de las víctimas de la desinformación en los medios durante los años de dictadura: "Pero vos sabés que en mi casa mi mamá estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que terminar los chorros". Sorprendido, Ulises apuntó: "Una idea que la verdad nada que ver porque eran chicos de 18 años. Nadie merece ser torturado". "Ella pensaba que venían (los militares) a hacer el bien, a limpiar lo que estaba sucio", cerró Sandra.