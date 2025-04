Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 9 de abril.

Gran Hermano está a punto de entrar en su recta final, ya que son pocos los participantes que quedan en competencia. Sin embargo, todavía la casa permite juegos entre los participantes y por este motivo los concursantes fueron convocados este miércoles 9 de abril al confesionario para emitir sus votos.

Por primera vez luego de varias semanas, los participantes votaron en su totalidad en el confesionario, pero en la jornada del jueves se mostrarán las grabaciones de ciertas nominaciones al azar. Así, la jornada inició con Ulises en placa, ya que Santiago "Tato", el líder de la semana, lo fulminó.

Luego de una reñida gala, signada también por el congelados de Sandra donde recibió a su esposo, se conoció qué participantes están en camino a dejar la casa. La placa quedó conformada por Ulises (fulminado), Gabriela (10 votos en contra), Luz (6 votos en contra), Selva (6 votos en contra) y Martina (4 votos en contra).

Uno a uno, cómo votaron los participantes de Gran Hermano

Sandra: fue la autora de la espontánea y le dio 3 votos a Eugenia y dos a LuzGabriela: le dio dos votos a Martina y le dio uno a Luz

Chiara : le dio dos votos a Martina y uno a Lucia

: le dio dos votos a Martina y uno a Lucia Katia "La Tana" : le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo

: le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo Luz: le dio dos votos a Selva y uno a Gabriela

le dio dos votos a Selva y uno a Gabriela Ulises : le dio dos votos a Luz y uno a Katia

: le dio dos votos a Luz y uno a Katia Catalina : le dio dos votos a Martina y uno a Luz

: le dio dos votos a Martina y uno a Luz Santiago "Tato" : le dio dos votos a Cata y uno a Eugenia

: le dio dos votos a Cata y uno a Eugenia Selva : le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo

: le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo Juan Pablo "Devi" : dos votos a Gabriela y uno a Selva

: dos votos a Gabriela y uno a Selva Martina : le dio dos votos a Cata y uno a Selva

: le dio dos votos a Cata y uno a Selva Eugenia: le dio dos votos a Sandra y uno a Gabriela

le dio dos votos a Sandra y uno a Gabriela Lourdes: le dio dos votos a Gabriela y uno a Lucía

Una famosa exfigura de Telefe reveló por qué tendrá que ir al quirófano: "Me voy a operar"

Una figura de Telefe se pronunció ante su público en relación a una decisión que tomó con respecto a su cuerpo, por la que deberá pasar por el quirófano. Se trata de una mujer cuya fama emergió en los últimos meses por su participación en un reality show del canal de las pelotas, donde vivió conflictos amorosos.

La persona en cuestión es Jenifer Lauría de Gran Hermano, participante de la edición que aún está en curso y pareja del también exconcursante Giuliano "Nano" Vaschetto. Los tórtolos tuvieron un percance en la intimidad que llevó al quirófano al santafesino y, tras esa situación, Lauría decidió programar una cirugía estética.

"Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz. Es el que me operó la nariz, fijense. Me quedó súper natural", comentó Jenifer ante los miles de usuarios que siguen su cuenta oficial de Instagram.

En cuanto a la lesión que sufrió Vaschetto, se trató del desgarro de su frenillo, algo más habitual de lo que se cree, sobre lo que Jenifer también se pronunció: "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos (Nano) lloraba de dolor".