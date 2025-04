Gran Hermano: quién quedó eliminado este domingo 6 de abril.

Ya son pocos los participantes que quedan dentro de la casa de Gran Hermano por lo que la trama final empieza a acercarse cada vez más. Sin embargo, todavía quedan varias instancias de juego y una de ellas fue la gala de eliminación de este domingo 6 de abril, donde un participante quedó eliminado por decisión del público.

La placa estaba conformada por Sandra, Claudio, Juan Pablo, Katia "La Tana", Lourdes, Lucía y Martina, pero tenía la peculiaridad de que el público tenía que votar de forma positiva, es decir, que quien menos votos obtuviera quedaría finalmente eliminado del ciclo. Así, avanzó la jornada de mucha tensión y la casa quedó bastante dividida.

Santiago del Moro ingresó a la casa para ir anunciando quiénes bajaban de placa para ir organizando la jornada. La más elegida por el público fue Sandra, a ella le siguieron Martina, Lucía, Lourdes y Juan Pablo. De este modo, el mano a mano final quedó a definirse entre Katia "La Tana" y Claudio "Papucho".

Luego de varios minutos de espera, Santiago del Moro anunció la noticia más esperada de la noche: quién era el nuevo eliminado del programa. Con el 4,20% de los votos, Claudio quedó eliminado de Gran Hermano, mientras que Katia "La Tana" se aseguró una semana más al obtener el 14,60%.

Una famosa exfigura de Telefe reveló por qué tendrá que ir al quirófano: "Me voy a operar"

Una figura de Telefe se pronunció ante su público en relación a una decisión que tomó con respecto a su cuerpo, por la que deberá pasar por el quirófano. Se trata de una mujer cuya fama emergió en los últimos meses por su participación en un reality show del canal de las pelotas, donde vivió conflictos amorosos.

La persona en cuestión es Jenifer Lauría de Gran Hermano, participante de la edición que aún está en curso y pareja del también exconcursante Giuliano "Nano" Vaschetto. Los tórtolos tuvieron un percance en la intimidad que llevó al quirófano al santafesino y, tras esa situación, Lauría decidió programar una cirugía estética.

"Me preguntan que me voy a hacer. Me voy a operar las lolas. No me gusta, me pesan, las tengo gigantes. Y uno vuelve al lugar que fue feliz. Es el que me operó la nariz, fijense. Me quedó súper natural", comentó Jenifer ante los miles de usuarios que siguen su cuenta oficial de Instagram.

En cuanto a la lesión que sufrió Vaschetto, se trató del desgarro de su frenillo, algo más habitual de lo que se cree, sobre lo que Jenifer también se pronunció: "Veníamos ya mal, ya estaba lastimado... No podíamos más, le dolía mucho y por eso se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez, estaba a un hilito... Cada vez que estábamos (Nano) lloraba de dolor".