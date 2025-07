Graciela Alfano contó qué le dijo La China Suárez del video de Icardi.

Graciela Alfano leyó en televisión su reciente chat con La China Suárez y de esa manera dio a entender que Wanda Nara podría estar detrás de la viralización del supuesto video íntimo de Mauro Icardi. La exjurado de Showmatch dio a conocer que Natasha Rey, quien dice haber sido amante del futbolista, no sería quien recibió el metraje.

Alfano llevó su información al programa Las Mañanas de Andino en la Televisión Pública, donde leyó de manera textual su conversación con La China Suárez. "Esto a través de la China, ‘el video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023, no se lo mandó a esa ‘señorita’. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la ‘señorita’ para que le crean’", comentó Alfano, en alusión al video viralizado de las partes íntimas del futbolista.

Este dato ofrecido por La China Suárez a través de Graciela Alfano hizo que muchos especularan con la injerencia de Wanda Nara en que este video sea de dominio público, ya que ella habría sido la receptora original del material hace dos años. Al mismo tiempo, Natasha Rey no deja de dar a entender que fue amante de Mauro Icardi, a pesar de las diferentes desmentidas que se dieron en los últimos días.

Quién es Natasha Rey, la supuesta amante de Mauro Icardi

Natasha Rey, vedette uruguaya, se volvió tema de conversación en medios de Argentina y Uruguay en las últimas horas luego de divulgar material privado que, según afirma, recibió de Mauro Icardi.

Antes de que esta situación saliera a la luz, Rey ya contaba con más de 150 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, después de difundir el contenido decidió cerrar su perfil al público, lo que despertó aún más curiosidad y especulaciones entre los usuarios.

El duro descargo de La China Suárez contra Benjamín Vicuña

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", comentó la China Suárez. Y continuó: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'".