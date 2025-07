Quién es Natasha Rey, la vedette uruguaya que filtró un supuesto video de Mauro Icardi.

Mauro Icardi vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El futbolista del Galatasaray quedó envuelto en un nuevo escándalo mediático luego de que Natasha Rey, una vedette uruguaya, difundiera un supuesto video íntimo sin su consentimiento que lo tendría como protagonista. Según trascendió, en las imágenes que se viralizaron se observa al delantero en una situación privada, lo que desató una oleada de comentarios en redes sociales.

La polémica creció cuando la propia Natasha expuso en Instagram detalles sobre la intimidad del jugador. Incluso aseguró que Icardi tiene un piercing en la zona genital, y acompañó sus dichos con mensajes irónicos dirigidos a la China Suárez, recordando el affaire que sacudió la vida personal del deportista en 2021. “Para vos, rompehogares. ¿Contame, no tiene un arito en forma de argolla en el pepito? Tú sabes que sí, yo también”, escribió en una historia, sumando fuego al escándalo.

Quién es Natasha Rey, la vedette que filtró el supuesto video de Icardi

Natasha Rey es una vedette uruguaya que en las últimas horas cobró relevancia en los medios argentinos y uruguayos por filtrar contenido íntimo que, según ella, le habría enviado Mauro Icardi. Antes de que todo estallara, Rey acumulaba más de 150 mil seguidores en Instagram, pero tras difundir el material decidió poner su cuenta en privado, lo que aumentó el misterio y la curiosidad de los usuarios.

Mauro Icardi está envuelto en un nuevo escándalo mediático, esta vez con una vedette uruguaya.

La mediática no solo publicó videos, sino que también compartió mensajes en tono provocador, asegurando que el futbolista le habría dedicado imágenes explícitas. En una de sus publicaciones escribió: “¿Me la dedicó a vos o a mí, chin chin, made in China?”, reforzando la idea de un triángulo mediático que involucra nuevamente a la actriz María Eugenia “La China” Suárez.

Qué dijo Mauro Icardi en sus redes sociales

Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi salió a responder desde su cuenta oficial de Instagram. Antes de la filtración del video, el jugador publicó una captura de pantalla donde se veía un mensaje que Natasha Rey le habría enviado: “Soy tu uruguaya Mauro, BB”, acompañado de una foto subida de tono. “¿Esta sería mi supuesta amante o a la que le mando mensajes? Jaja. Qué raro, porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videitos desnuda gratis. Muy poco creíble”, escribió el delantero.

Mauro Icardi le respondió a Natasha Rey por el supuesto video filtrado.

Además, dejó un fuerte descargo contra la vedette: “Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”, afirmó. Y cerró con una advertencia irónica: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes... no baratitos”.