Germán Martitegui le puso los puntos a Rodolfo en MasterChef: "¿Qué querés?"

Germán Martitegui se hartó de Rodolfo Vera Calderón y le hizo una fuerte advertencia.

Germán Martitegui se cansó de los cuestionamientos de un participante de MasterChef (Telefe) y le puso los puntos frente a todos los presentes. El chef de 56 años es conocido por ser el más exigente de todo el jurado, integrado además por Damián Betular y Donato de Santis. Por esta razón, es muy frecuente que los participantes pasen momentos de tensión a la hora de presentarle un plato, pero son muy pocos los que se atreven a contradecirlo.

Esta vez, Rodolfo Vera Calderón lo enfrentó luego de que el chef le hiciera una dura devolución sobre su preparación. En esta ocasión, los participantes presentaron galletitas. Rodolfo cocinó unas de limón y, a pesar de que se tenía mucha fe, Martitegui lo desaprobó. El participante no toleró esta situación y se generó un tenso ido y vuelta entre ambos.

"Me extraña Rodolfo, vos que sos tan estético, que no hayas entendido el concepto detrás de la cookie de limón. No está cumplido, me atrevo a decirlo", le señaló Martitegui. Además, le criticó que sus galletitas tenían demasiado merengue. Ya cansado de la situación, el participante manifestó: "Siempre le encuentra el pelo al huevo, ¿qué querés que te diga?".

"El sabor está, la textura de la cookie está. Vos sos bueno con estas cosas pero la estética no está lograda. Para mí, le falta también un poco de acidez", insistió el chef. Rodolfo se justificó con que le había puesto demasiada ralladura de limón y Martitegui lo frenó en seco. "¡Todo me contesta!", se quejó.

Rodolfo le respondió que su intención no era pelearle, pero que le parecía necesario tener un ida y vuelta. Germán se cansó y le aclaró: "No, no es un idea y vuelta. ¿Viste que nosotros estamos parados en un escaloncito acá?". El participante se mostró muy frustrado y cerró: "Yo creo que también estoy en mi derecho de decir lo que pienso. No pongo en duda tu lugar, pero también conozco cuál es el mío. Desde este lugar, digo lo que digo. Si no quieren que hable, la próxima no digo nada y ya está".

Quién es la pareja de Germán Martitegui

Es muy poco lo que se sabe de la vida privada de Germán Martitegui, ya que se mantiene muy reservado en sus redes sociales. Recientemente, se supo que su pareja sería una reconocida figura del mundo de la gastronomía: se trataría de Pablo Jesús Rivero, un cocinero oriundo de Rosario, Santa Fe, más conocido por ser el dueño de la parrilla Don Julio.

“Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de ellos estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó ‘Master’ no se separaron”, aseguró el youtuber El Laucha. Según sus declaraciones, serían pareja desde hace mucho tiempo, pero lo habrían mantenido en secreto para cuidarse de la prensa.