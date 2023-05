Revelan quién sería la pareja que Germán Martitegui mantiene en secreto: "Desde hace muchos años"

Salió a la luz el nombre de la pareja de Germán Martitegui, el jurado de MasterChef: quién es y a qué se dedica.

Salió a la luz un detalle inédito sobre la vida sentimental de Germán Martitegui, quien trabaja como miembro del jurado de MasterChef (Telefe). El chef de 56 años mantiene un perfil bastante bajo sobre su vida privada, por lo que no resulta nada fácil saber cosas sobre su intimidad, como quiénes son sus amigos o con qué personas sale. Finalmente, una fuente reveló quién sería la persona que robó el corazón del jurado más temido del reality de cocina.

Surgieron varios rumores sobre la vida sentimental de Martitegui, pero ninguno de ellos se había llegado a confirmar. A diferencia de Damián Betular y Donato de Santis, que suelen compartir varios detalles sobre su vida privada en las redes sociales, Germán se muestra mucho menos. Ahora, salió a la luz el nombre de la persona con la que estaría saliendo desde hace un largo tiempo.

Aparentemente, Martitegui se habría enamorado de una reconocida figura de la gastronomía. Según informó el youtuber "El Laucha" en su canal de YouTube, la nueva pareja de Germán sería Pablo Jesús Rivero, un cocinero oriundo de Rosario, Santa Fe, más conocido por ser el dueño de la parrilla Don Julio.

“Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de ellos estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó ‘Master’ no se separaron”, aseguró el youtuber. Según sus declaraciones, serían pareja desde hace mucho tiempo, pero lo habrían mantenido en secreto para cuidarse de la prensa.

Germán Martitegui reveló detalles desconocidos sobre su carrera

Semanas atrás, Martitegui había dado una entrevista íntima en Telefe Noticias, en la que reveló varias cosas sobre su vida personal. Entre todas ellas, contó cómo fue que descubrió su pasión por la cocina. "Mis dos abuelas cocinaban muy bien, mi abuelo hacía unos asados espectaculares y toda mi familia se juntaba alrededor de la comida. A las manos de mi abuela las recuerdo como la imagen de alguien que trabajaba mucho en la cocina. Amasando, revolviendo algo, mezclando ingredientes, buscando sabores. Sí, era así", comenzó.

En este sentido, el chef también reveló que tuvo una infancia complicada, especialmente tras la separación de sus padres. "Mi mamá trabajó, me crio, me alimentó, me educó, mientras afrontó miles de horribles prejuicios. En el medio trató de tener una vida como mujer; como muchas mujeres de esa generación separadas, que fueron la bisagra entre el mundo viejo y este nuevo que por suerte se está construyendo", concluyó.