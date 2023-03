Un periodista de TN se presentó en MasterChef y deslumbró al jurado con su plato

Una reconocida figura de TN se presentó a MasterChef y dejó sin palabras al jurado con su preparación.

Un periodista de TN (Todo Noticias), completamente ajeno al mundo del arte culinario, se presentó en MasterChef (Telefe), el reality de cocina integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, y sorprendió a todo el jurado al revelar su amplia trayectoria en los medios.

Esto llamó especialmente la atención de los televidentes e incluso del jurado, ya que muchos le veían cara conocida, pero muy pocos se dieron cuenta de quién era: se trata de Rodolfo Vera Calderón, escritor y periodista especializado en la realeza. Al revelar su identidad, dejó sin palabras a todo el jurado, especialmente a Betular.

Rodolfo cocinó una sopa crema de elote con ajo, mientras le contaba al jurado a qué se dedicaba. "Soy periodista y escritor y actualmente estoy escribiendo mi tercer libro. Escribí las memorias de Marina Dodero, que fue la mejor amiga de Christina Onassis, y el segundo es una biografía no autorizada de la reina Máxima, de Holanda. Llevo muchos años escribiendo sobre realeza", dijo en su presentación, mientras los tres chef lo escuchaban fascinados.

"Yo estoy feliz con lo que me estás contando, me quedaría charlando horas, pero creo que ya hay que emplatar", lo apuró Betular. Una vez que Calderón terminó su plato, los tres chef lo aprobaron. "Esta sopa es fantástica. Para mí, es un sí", le dijo Donato. "Es un re sí", agregó Betular. "Rodolfo, felicitaciones. Te quisiera hacer una reverencia, pero no sé cómo es. ¿Así?", le preguntó Wanda Nara. "No, te enseño. Tú eres la reina y yo te hago así", le explicó Calderón, mientras le hacía una reverencia.

Quién es Rodolfo Vera Calderón, el periodista de TN que se presentó a MasterChef

Rodolfo Vera Calderón nació en León, México, en el año 1977. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, completó una Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service, en la Universidad de Georgetown, hizo otro Máster en Periodismo y trabajó como prensa en las embajadas de México en Indonesia, Finlandia y Francia y en el diario Washington Times.

También trabajó durante varios años en radio y televisión y entrevistó a diferentes celebridades y personalidades de la realeza, como los reyes Carl XVI Gustavo y Silvia de Suecia, la emperatriz Farah de Irán, los príncipes Georg Friedrich y Sophie de Prusia, la princesa Gloria von Thurn und Taxis, los príncipes Joachim y la princesa Marie de Dinamarca y los príncipes Alejandro y Gisela de Sajonia-Gessaphe. Además, publicó dos libros: Mi Vida con Christina Onassis y Máxima, la Construcción de una Reina.