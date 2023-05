Ganó tres millones de pesos en Los 8 Escalones y dejó mudo a Guido Kaczka: "No"

Guido Kaczka celebró el triunfo de Anderson tras ganar tres millones de pesos en Los 8 Escalones y el participante realizó un comentario desconcertante en medio de su emoción. El conmovedor momento por El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones se mostró muy emocionado luego de ganar tres millones de pesos. Ni bien Guido Kaczka le comunicó que su última respuesta era correcta, rompió en llanto y cuando se recuperó, expresó un comentario desconcertante en medio de ese conmovedor momento.

Anderson había comenzado con el pie derecho en Los 8 Escalones: al inicio del programa que se emite por El Trece, tuvo un divertido intercambio de palabras con Guido Kaczka, quien notó que cada vez que se dirigía a él se reía. "Es que te pareces a un amigo mío Guido, pero él es la contraparte. Es malhumorado y vos bonachón", le dijo el joven. "Tengo mis días, Anderson", contestó el conductor.

Con el correr del programa, avanzó contestando bien todo y pudo llegar a la final ganándole a Carolina. Automáticamente ingresaron sus padres y quebró en llanto por el premio de tres millones de pesos que, de acuerdo a su testimonio, quería usarlo para "conocer el exterior e invertir en un emprendimiento".

"No sé si estoy soñando o estoy despierto. Soñé que estaba acá, pero no soñé si ganaba o perdía", dijo desconcertado por la euforia de la situación. "Se lo dedico a las personas que creen en mí, a mí mismo y a mi abuelo", destacó. Además, aseguró que iba a volver a disputar los seis millones de pesos, pero no tuvo la suerte de llegar a la final.

La inesperada revelación de Guido Kaczka sobre su éxito en El Trece: "Es una mochila"

Guido Kaczka es una de las figuras más exitosas de El Trece, tanto así que incluso lidera el rating del canal con su programa Los 8 Escalones del Millón. Sin embargo, no todo es color de rosa en su carrera, ya que hay varias situaciones a las que tiene que enfrentarse que no le gustan tanto.

En una reciente entrevista que brindó con Teleshow, el conductor se sinceró sobre la presión que le supone ser una de las principales figuras del canal. "Hay momentos donde sentí más claramente que tenía un estilo, pero ese estilo es insistir mucho con algo. A veces puede estar bien, a veces puede estar mal, pero insistir es un valor en sí mismo; ser tenaz y seguirla más allá del momento", empezó por revelar.

En este marco, añadió: "Ahí es donde se arma el estilo, y en este caso se lo puede llamar también la marca". Sin embargo, luego reflexionó con consternación: "Pero también es cierto que lo que es bueno también es una mochila, porque repetirse sería dejar de tener ese estilo. De hecho, cuando lo encontraste es porque estabas probando, exponiéndote, equivocándote. La única manera que vas aprendiendo es errando".

Luego, se refirió directamente a Los 8 Escalones del Millón, ciclo que en las últimas semanas logró ganarle a las propuestas de Telefe en el prime time nocturno. "Escalones tiene esa particularidad. Es un programa clásico, con una estructura que uno conoce de memoria. Sin embargo, cada programa es muy distinto. Y en ningún momento pienso que ya está, o que más o menos lo tengo", analizó. Asimismo, aseguró que "es muy autoexigente" y que asiste a terapia para poder lidiar mejor con los errores.