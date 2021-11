Fulminante crítica de Lussich que molestó a Ángel de Brito: "Fracasados"

En una nueva batalla entre Intrusos y LAM, Rodrigo Lussich destrozó al programa de El Trece y Ángel de Brito reaccionó en las redes sociales.

La vieja y conocida guerra en la televisión abierta argentina entre Intrusos (América TV) y Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece) no afloja sino que continúa con el correr de los años. Ahora, fue Rodrigo Lussich el que disparó inicialmente, aunque la furiosa e irónica respuesta de Ángel de Brito no tardó en llegar.

Todo comenzó cuando el conductor uruguayo del programa que lidera junto a Adrián Pallares respondió una pregunta en una entrevista acerca del ciclo matutino del canal del Grupo Clarín que "Angelito" comanda en soledad, con sus habituales panelistas en el estudio: Cinthia Fernández, Yanina Latorre, Pía Shaw, Andrea Taboada, Mariana Brey y Maite Peñoñori.

Rodrigo Lussich liquidó a Ángel de Brito y él lo cruzó feo: "¿En serio?"

El periodista de Intrusos (América TV) contestó una consulta durante una entrevista con relación a LAM (El Trece) y fue categórico: "No me gusta. Es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados". Y añadió: "Bajan línea desde un pedestal y hay mucho de dedo acusatorio. Les va muy bien y tienen buena producción, invitados y primicias. Pero el tono de ´yo soy el que me las sé todas´ no me lo creo".

Luego, el usuario de Twitter @Dcevampiro citó la captura de pantalla del fragmento del mano a mano en el que "Rodri" fustigó a Ángel y escribió: “¿Pero @rodrigolussich no es el pelotudo que define a los famosos como ‘basuras’, a las chicas como ‘mujer con sorpresa’, a la gente mayor como ‘viejas y momias’ o ‘amargos’, ‘culos con rosca’, o se ríe de personas con enfermedades terminales? Que tupé criticar a @AngeldebritoOk”.

Entonces, De Brito a su vez replicó el mensaje y se defendió con un picante comentario: "¿En serio?". Luego, algunos seguidores del líder de LAM lo respaldaron y él volvió a contestar con mensajes como "ya estoy acostumbrado"; "no habla de mí, habla de él" y demás.

Rodrigo Lussich brilla en Intrusos, por América TV.

De Brito destrozó a Intrusos

Algunos días atrás, a Ángel de Brito le consultaron al periodista de espectáculos sobre los conductores del producto de América y sorprendió con su tajante declaración. Fue mediante el juego que suele hacer en su Instagram (@angeldebritooki) con el hashtag #ÁngelResponde. “Rodrigo y Adrián les viven tirando palitos, ¿qué pensás?", le preguntaron claramente en referencia a las críticas a LAM. "Son buenos bailarines", sentenció de manera ácida el conductor.