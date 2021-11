La China Suárez se descargó tras el escándalo: "No puedo elegir"

'La China' Suárez dio su primera entrevista tras el Wandagate pero se negó a hablar sobre algunos temas: las condiciones que puso.

"La China" Suárez no habla con los medios desde hace semanas, desde que se filtró el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. Después de días evitando a la prensa, finalmente le concedió una entrevista al medio local Somos Jujuy desde allí, provincia en la que se encuentra en este momento para filmar una nueva película, y con un periodista de Intrusos.

En diálogo con los periodistas, "La China", que apareció durante todo el video camuflada con unos lentes de sol, contó cómo estaba pasando sus días en el norte y habló sobre sus deseos por recorrer la provincia, que le conmueve particularmente ya que le recuerda sus días de infancia con su familia paterna en Salta.

“Me encanta Jujuy, nunca había estado acá. Ayer tuve la posibilidad de conocer Tilcara, ahora Purnamarca y ya después me voy a filmar, así que me queda un viaje pendiente para conocer de vacaciones”, comenzó la exestrella de Casi Ángeles. “Mi papá era de Salta y mi tío y mi familia paterna también, así que me crié escuchando folclore. Íbamos a una peña cerca de mi casa, como la que fuimos ayer, así que fue como volver a mi infancia”.

Sobre la película, Suárez esquivó todas las preguntas, ya que su equipo todavía no le deja contar nada todavía. “Nos quedan unos días más filmando. No me dejan adelantar nada de la película, pero está buenísima y creo que el paisaje se va a ver espectacular. Tengo ganas de subir al Cerro de los siete colores y a las salinas, que me dijeron que son impresionantes. Pero es todo demasiado lindo, así que no puedo elegir”, cerró.

La entrevista fue bastante breve, pero según contó el periodista Cristian Mamani, que consiguió entrevistarla, 'La China' se mostró muy tranquila, alegre y respetuosa, aunque les impuso algunas condiciones sobre temas de los que no pensaba hablar. Entre todos ellos, por supuesto el principal era la polémica con Wanda e Icardi.

Las condiciones de 'La China' Suárez para dar su primera entrevista tras el Wandagate

“Amorosa pero distante”, observó Rodrigo Lussich sobre la actitud de ‘La China’ durante todo el reportaje. “Tuve la suerte de encontrarla a ‘La China’ Suárez y que me conceda una entrevista. Hubo algunas condiciones. Cuando empezamos nuestro recorrido, fuimos hasta Humauaca porque sabíamos que iba a estar en el rodaje. Estuvimos recorriendo todo en busca de ella. Fue todo bastante en secreto, porque no quieren difundir dónde está ella”, explicó Mamani.

“Nos dijeron que estaba almorzando en un restaurante, ingresamos y nos acercamos con el camarógrafo. Le preguntamos si podíamos hacerle una nota y nos dijo que la esperemos unos minutos a que terminara de comer. Después se acercó y me dijo: ‘Bueno, ahora sí, si querés hacemos una nota. Pero eso sí, no me preguntes de mi vida privada porque no voy a hablar. Tampoco puedo hablar de la película. Lo único que te puedo comentar es mi estadía en Jujuy, cómo la estoy pasando y un par de cosas más”, prosiguió el reportero.

“La verdad, muy buena onda. Los jujeños son muy respetuosos, no se acercan ni dan vueltas alrededor de ella sacándose fotos. Incluso, ella estaba caminando sin seguridad, hizo un par de fotos y en el restaurante estaba como una persona normal. Pudo jugar con sus hijos, fumarse un cigarrillo y estar totalmente relajada”, detalló. “De ahí nos brindó la nota. Fue muy buena onda con nosotros, nos dijo que Jujuy le hacía acordar mucho a su niñez”, cerró.