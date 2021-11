Yanina Latorre habló a los gritos con Mauro Icardi y le puso los puntos: "Sos un atrevido"

La panelista de LAM dialogó telefónicamente con Wanda Nara y Mauro Icardi y todo terminó a los gritos.

Ángel De Brito anunció en Los ángeles de la mañana (LAM) que Yanina Latorre dialogó telefónicamente con Wanda Nara y Mauro Icardi y que la conversación subió de tono más de una vez. “Pidieron detalles”, adelantó el conductor, y la angelita explicó: “Querían saber quién fue la persona que contó lo del encuentro con ‘La China’ Suárez en el hotel, porque eso solo lo sabían ellos dos, Eugenia y Jakob von Plessen, el marido de Zaira”.

“¿Es verdad que en un momento le gritaste a Icardi?”, consultó De Brito. “Sí, porque se me juntaban las dos voces, me explicaban cosas y les dije que son jóvenes, que paren la moto”, reveló Latorre, que sumó: “Él quería saber la fuente porque le reprochaba a Wanda que ella había ventilado todo”.

Yanina Latorre continuó con su relato: “Ahí me saqué, porque ella me contó cosas, pero no lo del hotel. Le dije: ‘Pará, macho, primero te lo demuestro, para que veas que soy honesta’”. Maite Peñoñori, panelista de LAM, también observó: “Es un psicópata”.

“Le dije que era un atrevido, que no tengo por qué explicarle nada, que en qué momento se le ocurrió reprocharle algo a Wanda. Lo que ella diga ahora está bien, vos cerrás el or…, y vas para adelante. Se peleaban adelante mío como si yo fuera la psicóloga”, subrayó Yanina Latorre.

La China Suárez le confesó la verdad a Wanda Nara

Después del escándalo, Nara se separó de Icardi y a los pocos días volvieron. Ahora, se pelearon por segunda vez y ella todavía no confirmó la reconciliación. “Wanda buscó nuevamente en el celular de Icardi y encontró más conversaciones donde se ve que tuvieron un encuentro presencial y después de una fuerte discusión, llama a ‘La China’ Suárez”, comenzó la periodista de Intrusos Paula Varela.

“Ella atendió y Wanda le dice: ‘Escuchame. Ya vi el teléfono de mi marido, se todo, pero yo quiero que me digas vos qué pasó y si se encontraron’. 'La China', a la que no le importa nada, le dice: ‘Sí, la verdad que sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente’”, continuó la periodista.

“Y esto que sigue es tremendo. 'La China' le dice a Wanda ‘pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró’. Chicos... le dijo eso. Estuvieron, intentaron, y no pudo”, cerró Varela.