Fuerte denuncia de la novia de Agustín contra Santiago del Moro: "Es terrible"

La novia de Agustín Guardis lanzó un duro comentario contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano. El fuerte mensaje que dejó en las redes sociales.

Tras el descargo que hizo la familia, la novia de Agustín Guardis hizo una fuerte denuncia contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano. Daiana Filgueira tomó su cuenta de Twitter y lanzó un contundente descargo contra los integrantes de llevar adelante el programa de Telefe.

Todo sucedió luego de que Del Moro tildara de "abusador" a Agustín por sus desagradables dichos en los que aseguró que tiene guardadas fotos íntimas de sus exparejas en un drive en caso de que "se manden algún moco", situación que generó una ola de críticas en las redes.

"No sé en qué momento, pero pasó de ser el abusado al abusador, del más amado al más odiado". Y agregó: "Igual él (NdeR: por Agustín) va a tener seguramente el tiempo acá para explicarnos todo lo que ha dicho, ha dicho cosas que son tremendas, barbaridades, pero no sabemos si son parte del juego, no sabemos qué va a decir cuando salga, que ya es medio casi una fija. El tema va a ser por cuánto sale Agustín, obviamente que van a tener que votar ustedes, lo que pasa es que es medio un voto cantado".

Daiana Filgueira, novia de Agustín de Gran Hermano, criticó a Santiago del Moro en Twitter.

La calificación de "abusador" fue la que molestó a Daiana Filgueira, pareja de Agustín, que decidió responderle al conductor: "Santiago del Moro dijo que Agustín pasó de ‘abusado’ a ‘abusador’". Y añadió: "Terrible dicho, pero al nivel de dejar por sentado que han ‘abusado’ a Agustín en el juego y dejar por sentado también que es un ‘abusador’ sin evidencia. Completamente denunciable por donde lo mires".

Romina encontró algo prohibido en Gran Hermano y estallaron las redes

Romina Uhrig, la participante de Gran Hermano, encontró un objeto sumamente llamativo en el patio de la casa que desconcertó a todos. Mientras estaba haciendo tareas de jardinería encontró un chip, situación que la sorprendió, se lo advirtió a sus compañeros y automáticamente, la transmisión de Telefe y Pluto TV fue interrumpida.

La edición 2022 de Gran Hermano generó cierta suspicacia por parte de los fanáticos por distintos hechos, y lo ocurrido en la emisión del miércoles 7 de diciembre alimentó todo eso. "¡Che, miren! ¡Hay un chip de teléfono!", soltó Romina, mientras todos se dieron vuelta para poder apreciarlo.

Esto despertó todo tipo de reacciones, ya que inmediatamente cortaron la transmisión. La sospechosa presencia de un celular en el reality show de Telefe se hizo más fuerte, más que nada porque semanas atrás, se viralizó un video donde se lo ve a Maxi preguntando dónde estaba su celular, comentario que fue replicado por Diego Poggi en el vivo que hace a través de Pluto TV.