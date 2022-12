Gran Hermano: el contundente comunicado de la familia de Agustín contra Del Moro

La familia de Agustín Guardis publicó un contundente comunicado en el que apuntó contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano.

La familia de Agustín Guardis lanzó un contundente comunicado en sus redes sociales en el que apuntó tanto contra Santiago del Moro como contra la producción de Gran Hermano y hasta amenazaron con tomar acciones legales. "Nos encontramos emocionalmente afectados por las duras críticas recibidas", aseguran en el texto que compartió la madre del participante en sus redes sociales.

Pese a que en un principio fue uno de los hermanitos más queridos por el público, Agustín Guardis no para de sumar polémicas en los últimos días y corre serio riesgo de ser el siguiente eliminado de Gran Hermano el próximo domingo. Es que a los dichos del platense de que tiene guardadas fotos íntimas que mujeres le enviaron en el pasado, ahora se sumó que escupió a Coti y Julieta, a quien también amenazó con "mandar a placa" si no tenía sexo con él.

Así como varios integrantes de la casa, las redes no se bancan más a "Frodo" y es uno de los más apuntados. "Pasó de ser abusado a abusador", disparó Santiago del Moro en una declaración que posteriormente reconoció no fue acertada. Pero estas palabras pegaron fuerte en la familia Guardis, que lanzó un fuerte comunicado repudiando los dichos del conductor de Gran Hermano y también apuntando contra la producción del popular reality de Telefe. Inclusive, amenazaron con tomar acciones legales en caso de que no se retracten.

El comunicado completo de la familia de Agustín Guardis

En la fecha, expresamos nuestro repudio hacia los dichos vertidos por el Sr. Santiago del Moro (conductor del programa) Gran Hermano 2022 que transmite el canal TELEFE, en la emisión pasada donde sostuvo que Agustín "pasó de ser abusado a abusador.

Es decir que nuestro hijo en primera instancia fue abusado dentro de la casa de Gran Hermano y desde la producción del programa no adoptaron temperamento alguno para analizar la situación y el participante que presuntamente abusó sexualmente de él no fue sancionado, ni mucho menos tuvo la condenación pública que tiene Agustín.

El comunicado que publicó la madre de Agustín Guardis

Con una clara intención de no sólo anticipar su salida del juego el próximo domingo, sino también de lesionar gravemente su honor, según lo estipulado en nuestra legislación penal. Negamos que Agustín haya cometido algún tipo de abuso, dentro y fuera del juego.

Por otro lado, respecto de los dichos en los cuales Agustín comenta que ‘tendría’ fotos guardadas en un drive, sostenemos que es prematuro hablar de ‘delito’, cuando no existe una potencial víctima, ni prueba suficiente que así lo acredite.

Tampoco podemos dejar de aclarar que Agustín desde su inicio en el juego se autodenominó ‘Gran Estratega’, que lo único que hace con sus dichos, es jugar y provocar discordia dentro del juego, con un solo objetivo lícito, ganar el certamen.

Como familiares de Agustín, nos encontramos emocionalmente afectados por las duras críticas recibidas hacia su persona, que nos provoca un daño moral irreparable.

Por lo dicho solicitamos que el Sr. Santiago del Moro, se retracte públicamente de las acusaciones hacia Agustín y en adelante la producción del programa y/o panelista, eviten comentarios que lesionen directa o indirectamente su honor, de lo contrario se iniciaran las acciones legales correspondientes.

No avalamos la violencia en ninguna de sus formas.