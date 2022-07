Fuerte cruce entre Cande Tinelli y Ángel De Brito: "Te traiciona por atrás"

La cantante lanzó un irónico comentario al aire sobre el periodista y De Brito no tardó en contestar con una fuerte chicana.

Ángel De Brito y Cande Tinelli protagonizaron un acalorado cruce en televisión que terminó por sacar a la luz viejas internas entre ambos mediáticos. Luego de un irónico comentario por parte de la cantante, el periodista no se quedó callado y le contestó fiel a su estilo. "A mi me chupa todo un huevo", determinó De Brito al aire en su programa sobre las declaraciones de Tinelli.

Todo comenzó en una nota que Cande Tinelli brindó con LAM tras confirmarse que sería jurado en el nuevo programa de su papá, Marcelo Tinelli. Sin embargo, antes de que el cronista pudiera hacerle alguna pregunta, la cantante lanzó una fuerte acusación hacia Ángel De Brito. "Ángel un saludo, tirame buena onda este año por favor", dijo "Lelé". Y luego enfatizó: "Siempre la mejor obvio. Pero viste, hay que tener cuidado con Ángel, es picante el wacho, te traiciona por atrás".

Ante las declaraciones que brindó la hija de Marcelo Tinelli con su programa, Ángel De Brito no se quedó callado y le contestó de forma contundente. "A mi me chupa un huevo, yo tengo la mejor de las ondas, pero los jurados nuevos de Tinelli no empiecen a bardearme, seas la hija, el primo, el yerno...", comenzó por decir el periodista.

Posteriormente, De Brito se dirigió de forma directa a Cande Tinelli. "Y sí, traición es por atrás, traición por adelante es muy difícil, empecemos por ahí", lanzó De Brito y luego ironizó: "A Cande no sé qué le pasa conmigo... Algo debo haber dicho, seguro... Habría que googlearlo".

Ángel de Brito le puso los puntos a Marcelo Tinelli: "Primer error"

El próximo 25 de julio debuta el programa Canta conmigo ahora, una esperada apuesta de El Trece que ya encontró un crítico de peso: Ángel De Brito. El periodista y exfigura de la señal disparó contra una 'primicia' de Socios del Espectáculo y le puso los puntos a Marcelo Tinelli.

Días atrás, el conductor de LAM (América TV) anunció que Emily Lucius sería la host digital de Canta conmigo ahora -tras las polémicas por su rol en El Hotel de los Famosos- en un intento por limpiar la imagen de "discriminadora" que le dio el reality. Tras revelar la noticia, la información se propagó por todas los portales y magazines, hasta llegar a Socios del Espectáculo (El Trece), que se adjudicó la primicia como propia.

Mediante un video que subió a Twitter, la cuenta oficial del programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich presentó a la host digital y provocó la furia de Ángel de Brito. En un afilado punteo, el experiodista de El Trece sentenció: "Dos cosas: 1-primicia de #LAM. 2-primer error de #CantaConmigoAhora". Por el momento, el magazine rival no hizo contestaciones al ataque del conductor de LAM, que ya se perfila como un dolor de cabeza para la gran apuesta de Marcelo Tinelli.