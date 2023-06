Fue la amante oculta de Jorge Rial y se filtró 23 años después: "Todos lo sabíamos"

Jorge Rial no para de sorprender al mundo del espectáculo con su pasado desconocido. Quién es la periodista rubia que trabajó en los 2000 en el mismo canal que el conductor y fue su amante oculta.

La vida de Jorge Rial está tomando una exposición enorme este último tiempo a raíz de las declaraciones de su hija Morena Rial. En este contexto, filtraron un escandaloso dato sobre su relación con Silvia D'Auro: el conductor tenía una amante y se trató de una famosa periodista rubia que actualmente trabaja en uno de los canales más reconocidos de la televisión.

Las redes sociales estallaron por el enigmático que apareció en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Allí empezaron a hablar de las últimas polémicas en torno a Jorge Rial y comenzaron a hablar de sus parejas. Cuando se detuvieron en Silvia D'Auro, recordaron que el conductor la engañó con una famosa periodista.

Al tardar mucho en revelar de quién se trataba, los seguidores de LAM deslizaron de quién se podía tratar en Twitter de acuerdo a las pistas que otorgaba Ángel De Brito. "Fueron amantes muchos años, creo que todos lo sabíamos en el medio de esa historia", dijo el periodista de espectáculos. "Ella estaba obsesionada con él, me mandaba mensajes a mí y todo", fue el mensaje que recibió Nazarena Vélez por parte de Morena Rial. "Ella trabaja muy bien, es muy buena periodista", indicó Marcela Feudale.

Jorge Rial y Silvia D'Auro estuvieron en pareja durante más de 20 años

Frente al total misterio, finalmente se puso sobre la mesa el nombre definitivo que también habían adivinado en las redes sociales. Se trata de Tatiana Schapiro, la periodista que tiene su ciclo de entrevistas en Infobae y trabaja como panelista todas las tardes en El Nueve. Una de las pistas había sido que hacía entrevistas mano a mano y que vendía telefonía trabajando en el 0600 de América TV en los años 2000. Sin embargo, el romance se conoció 23 años después.

Se filtró un escandaloso chat entre Jorge Rial y su hija Morena: "Mierda de persona"

La escandalosa pelea entre Jorge y Morena Rial no para de sumar nuevos capítulos. Luego de las fuertes acusaciones que hizo la joven de 24 años contra su padre, varias figuras del espectáculo quedaron involucradas de alguna manera: la lista va desde Nazarena Vélez hasta Luis Ventura y parece que seguirá creciendo en las próximas horas.

Uno de los últimos en sumarse al escándalo por la conflictiva relación entre padre e hija fue Facundo Ventura, uno de los hijos del conductor de Secretos Verdaderos. El periodista de América es el padrino de More y no dudó en ponerse de su lado. Pero su hijo dio un paso más y dio a conocer el contundente mensaje que el conductor de Argenzuela le mandó a su hija.

"Te voy a mostrar el mensaje que, hace dos semanas, él le mandó a Morena", reveló Facundo a Socios del espectáculo. Luego, empezó a leer su celular: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloquealo, si no me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa mierda de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos".

Ante la sorpresa del notero, el hijo de Luis aseguró que no le causó asombro: "Como profesional me parece excelente pero como amigo no. Es de los que te echan del barco cuando se hunde". Esta no fue la primera vez que el joven se involucra en la pelea entre la histórica dupla de Intrusos y la relación entre More y su papá, pues hace algunos días contó detalles sobre un hecho alarmante en el que Ventura intervino.