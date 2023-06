Luis Ventura se metió en la pelea entre More y Jorge Rial: "Claro"

El periodista compartió detalles del vínculo entre el conductor y su hija adoptiva. La figura de América fue amigo intimo del conductor de C5N y es el padrino de la joven influencer.

La pelea entre Jorge Rial y su hija Morena sigue escalando. El conflicto comenzó hace una semana, cuando la joven reconoció que estaba alejada de su padre, pero el escándalo creció en las últimas horas con las graves acusaciones que hizo la joven contra el conductor de C5N. La controversia salpicó a varias personas, entre los que se destacó Luis Ventura, quien hizo una sorprendente revelación sobre la relación entre ellos.

Tras un extenso raid mediático por diferentes programas de América, More sostuvo que Jorge tuvo un romance con Nazarena Vélez, contó detalles de la separación del periodistas de La Niña Loly y acusó a su padre de forzar su internación en un neuropsiquiátrico. “Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad. Mi abogado, Alejandro Cipolla, tiene todas las pruebas de las cosas que digo”, sostuvo la influencer, en referencia a su estadía en un establecimiento especializado en salud mental en 2018.

En aquella oportunidad, varios personas sostuvieron que la hija mayor de Rial intentó suicidarse. "Yo creo que (mi papá) la cuidó más que Jorge. Mi viejo la salvó a Morena de suicidarse. Cuando ella estaba al borde, lo llamó y mi papá salió corriendo. (Siempre fue así) estuviera haciendo lo que estuviera haciendo salía volando", contó Facundo Ventura en A la Tarde el pasado martes.

La declaración tuvo gran impacto, por lo que esta mañana en Desayuno Americano convocaron a Luis para hablar del conflicto entre Jorge y More. "La base de la familia siempre debe ser el amor. Si vos no tenés amor, sean hijos propios, de corazón o gente que viene a ocupar un espacio dentro del grupo familiar, es difícil", comenzó su reflexión.

Luego, reveló detalles de una charla intima que tuvo con su ahijada. "Cuando el amor no reina, ni lo sentís... es lo que yo recibí de Morena cuando me habló. Me quedó claro, me dijo 'yo no tuve amor y no sentí amor'. Entonces ella no puede volver a algo que no conoce".

"Hay algo que es un sentimiento y los sentimientos no tienen explicaciones, ni razones. Vos querés o no querés. Ella no sintió ese sentimiento para poderlo devolver", agregó Ventura, que tampoco atraviesa una buena relación con Rial, y cerró: "Entonces se cumplieron los formatos familiares en cuanto a la estructura. Iba al colegio, desayunaba, comía bajo un techo, tenía la posibilidad de tener confort, pero a lo mejor hay gente que en una choza es más feliz".

Morena Rial fulminó a Romina Pereiro, la exesposa de su papá

En pie de guerra contra su papá, Morena Rial visitó el estudio de LAM y dio detalles del quiebre de la relación padre-hija. Pero además de descargar su bronca con el conductor de Angenzuela, también le dedicó filosas palabras a Romina Pereiro, exesposa de Rial.

“¿Qué dijo tu papá cuando te sacaron del psiquiátrico?”, le preguntó Ángel de Brito y desató el lado más polémico de la hija del periodista. “Mi papá estaba en Disney con su hermosa familia que se le rompió. Estaba con Rominita, las hijas y Rocío”, lanzó con ironía.

“Lo decís con cierto goce”, observó el conductor y la mediática subió la apuesta. “Me encanta. Yo dije de entrada lo que iba a pasar y a mí todos me trataron de loca”, señaló, sobre el final del matrimonio, y concluyó: “Las calladitas son las peores.