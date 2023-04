Romina Pereiro le respondió a Rial y contó su verdad sobre el divorcio: "Claramente"

La nutricionista compartió su punto de vista sobre la picante chicana del conductor de Argenzuela, quien afirmó que se separó para que no le griten más.

El divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro se produjo a mediados del año pasado, pero los motivos que provocaron la separación salieron a la luz hace tan solo unos días. Todo comenzó la semana pasada cuando el conductor interrumpió una discusión en su programa Argenzuela: "¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana Brey, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar!".

Tras ese episodio, la nutricionista fue consultada por la prensa y sorprendió con su reacción: le restó importancia a los dicho y ni siquiera se dio por aludida. Sin embargo, con el correr de las horas recogió el guante y le dedicó un picante comentario con complicidad de su compañero Ariel Rodríguez Palacios.

El ida y vuelta entre la expareja llamó la atención de diversos medios y las cámaras de LAM abordaron a Pereiro para consultarle sobre lo sucedido. "Nos separamos re bien y hay buena relación. Todo fue muy hablado y con respeto. No tengo nada malo para decir de él. Fue un chiste. No lo tomé mal... Yo no le gritaba", aseguró Romina al programa de Ángel de Brito.

Además, descartó una posible reconciliación: "Tenemos un buen vínculo, pero es una relación cerrada". De hecho, también sostuvo que no se ve de nuevo de novia en el corto plazo. "Hago terapia hace mucho tiempo y siempre estoy analizando qué se puede aprender de todas las situaciones. No me veo en pareja de nuevo. O por lo menos por un tiempo", expuso la nutricionista.

"Yo me casé dos veces. Si no funciona, decís 'bueno, Romina, claramente eso no es para vos'. Convivir tampoco ayuda… Si no me funciona por algo será", cerró. La panelista de Ariel en su Salsa antes de casarse con Rial pasó por el altar con el periodista Gustavo Olmedo, padre de sus dos hijas.

More Rial habló sobre la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro

Tras la controversia que se desató por el sincericidio de Rial, su hija mayor, Morena, habló con LAM y dio su punto de vista sobre la separación de su padre y la nutricionista. "Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí. No te voy a decir que no la quise. Se comportó bien conmigo, no hay ningún drama. No me meto más", lanzó la joven influencer.

Luego, More aclaró los tantos sobre la relación que tuvo con ella durante lo que duró el matrimonio. "No sé si me llevaba mal pero capaz que no se tenía que meter conmigo para darle lugar a sus hijas. Cada uno sabe, no hablo más porque después tengo problemas yo", subrayó.