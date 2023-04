Rial contó la verdad sobre su separación de Romina Pereiro: "No me griten"

Jorge Rial decidió contar la verdad sobre su separación de Romina Pereiro. Qué dijo el conductor de Argenzuela.

Jorge Rial es padre de dos hijas y tuvo diferentes relaciones formales a lo largo de su vida, entre ellas el matrimonio que contrajo con Romina Pereiro en 2019. Es sobre este vínculo, finalizado en 2022, que el periodista y conductor de Argenzuela decidió hablar. Sin filtros, reveló la verdad sobre su separación y el motivo por el que se divorció.

Su programa en C5N transcurría en medio de una discusión política entre Mariana Brey y Diego Brancatelli. Fue entonces cuando, cansado de escuchar voces elevadas en su envío, Jorge Rial exclamó: "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto”.

Acto seguido, y en medio de su acalorado pedido, Jorge Rial soltó una de las razones por las que decidió separarse de Romina Pereiro: “¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”.

Jorge Rial puso contra las cuerdas a América TV

Jorge Rial volvió a arremeter con todo hacia América TV en medio de su programa Argenzuela, que se emite a través de C5N. El conductor comentó al aire los fuertes momentos que vivió con los directivos del canal cuando trabajaba allí y encendió la polémica en el mundo del espectáculo.

En medio de la denuncia por abuso sexual a Jey Mammón por parte de Lucas Benvenuto (que en su momento fue prescripta por la Justicia y reflotó en los últimos días debido a las declaraciones públicas del joven), en el programa de Jorge Rial se tocaron temas vinculados a esa situación. Allí, expusieron los prejuicios que había tiempo atrás con respecto a las manifestaciones realizadas en torno al feminismo en el canal. "Los prejuicios que había en esa época... Siguen habiendo, pero en aquel momento las cosas que llegaban a decir...", señaló Mariana Brey, panelista de Argenzuela.

En ese momento, Jorge Rial la interrumpió para revelar lo que vivió cuando trabajaba en América TV, ya que dijo que comenzó a hablar de estas temáticas cuando era conductor de Intrusos. "¿Querés que te cuente las apretadas que me comí yo? ¿Querés que te cuente como me apretaron cuando banqué el tema de Ni Una Menos, feminismo?", lanzó.