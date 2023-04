Romina Pereiro le respondió a Rial tras el llamativo descargo del conductor sobre su divorcio

El periodista hizo una sorprendente revelación sobre su divorcio en medio de su programa de televisión. Tras el revuelo, la nutricionista dio su punto de vista sobre lo sucedido.

Jorge Rial sorprendió a los televidentes con un detalle desconocido sobre su divorcio. Durante una discusión en su programa Argenzuela, el conductor reveló el motivo de una de sus separaciones y todos pensaron que se refirió a la ruptura con Romina Pereiro. La nutricionista, sorprendida por la declaración, decidió responder.

La polémica se desató por un debate en tono elevado de sus panelistas Mariana Brey y Diego Brancatelli. Cansado de la situación, Rial los frenó, pero en el medio, hizo una llamativa declaración para pedirles que dejen de gritar.

“¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto (piso) a gritar! Encima de ustedes no me puedo separar. Igual no me sacan nada más a mí”, sostuvo.

Ante esa frase, todos intuyeron que habló sobre su último divorcio y la nutricionista dio su opinión sobre lo sucedido en el programa de C5N. "Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación”, subrayó Pereiro, en diálogo con Pronto. De esta forma, le restó importancia a los dichos, ya que ni se dio por aludida.

A partir de la palabra de Romina, todo indica que el descargo de Rial fue dirigido a Silvia D’Auro, madre de sus dos hijas, de quien se divorció en 2011 en muy malos términos.

More Rial presumió su nuevo auto en las redes

Morena Rial, la hija mayor del periodista, suele compartir su día a día en las redes sociales. Además, publicar fotos junto a su hijo Francesco, la mediática no duda en promocionar con sus más de un millón de seguidores diversas marcas de ropa, maquillaje y servicios.

Pero en las últimas horas, un posteo de la influencer llamó a atención de todos: mostró su nuevo Volkswagen Vento GL. “Tengo a la mejor concesionaria del mundo, gracias”, escribió la hija de Rial acompañando la grabación en donde la vemos probando el auto.

La publicación rápidamente recibió miles de likes y comentarios. Una de las personas que le dejó un cariñoso mensaje fue Jackie Pato, la “mamá del corazón” de Morena. “Bien, mi amor”, escribió la mujer en Instagram.

De acuerdo a una reconocida plataforma de compra y venta de autos, este vehículo alemán modelo 2018 cuesta aproximadamente $9.800.000. El automóvil de cuatro puertas cuenta con un motor 2.0, sensor de estacionamiento y transmisión manual.