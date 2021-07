More Rial destrozó a Silvia D'Auro: "Para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando"

Morena Rial se despachó con todo contra Silvia D'Auro, su madre adoptiva. La hija de Jorge Rial ya la había destrozado hace unos años cuando reveló el maltrato al que la sometía tanto a ella como a su hermana Rocío.

Si bien cuando comenzó la pandemia, Morena Rial bajó su nivel de exposición tanto en las redes sociales como en los medios, la hija de Jorge Rial suele responder a las consultas de sus seguidores sin ningún filtro. Ahora, Morena respondió ante la pregunta de un follower que quiso saber cómo estaba su relación con Silvia D'Auro, su madre adoptiva. "Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando", disparó durísima la cantante al tiempo que tildó a D'Auro de "loca psiquiátrica".

En el 2011, Jorge Rial anunció que se separaba de Silvia D'Auro tras más de 20 años casados y con dos hijas adoptadas en conjunto, Morena y Rocío. Desde ese momento, Silvia desapareció de la vida de sus hijas, algo que todavía Morena no perdona, como así tampoco el calvario que debieron vivir durante su infancia. La misma More Rial contó hace algunos años los maltratos que recibían ella y su hermana por parte de su madre adoptiva.

Consultada por un seguidor en sus historias de Instagram por la relación que la une con Silvia D'Auro, Morena Rial se despachó con todo: "Gracias a dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto ni nada". La hija de Jorge Rial reveló que le pidió a su abogado que la denunciara en la Justicia para que "se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años". "Desapareció, dejó a dos menores con su papá, que gracias a dios nos supo criar muy bien", continuó furiosa en su descargo Morena.

"Lo que hizo fue abandono", consideró la cantante sobre su madre adoptiva, a la que calificó de "terrible hija de puta". "Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando", sumó More Rial, indignada con la actitud que tomó su madre tras la separación con el ex conductor de Intrusos y TV Nostra. Después, Morena le envió un mensaje directamente a D'Auro: "Así que bueno, Silvita, te mandamos mil besitos y nos veremos en la Justicia mamita".

"Igual no quiero que piensen que me afecta lo que dice esta señora porque es una loca psiquiátrica. Quien no sabe cuidar a sus hijos claramente está en falta con uno mismo, pero bueno, allá ella", cerró su descargo Morena Rial, en el que volvió a hablar de su madre adoptiva después de un buen tiempo. Vale recordar que no es la primera vez que la hija de Jorge Rial habla de D'Auro en estos términos, ya que hace algunos años reveló el maltrato al que las sometía tanto a ella como a su hermana.