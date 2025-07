Las fotos de joven Locomotora Oliveras: cómo era antes de ser boxeadora

Locomotora Oliveras con sus títulos.

Cuando uno se refiere a Locomotora Oliveras se está señalando a una leyenda del boxeo femenino de la Argentina. Esto se debe a que al decir su nombre se habla de una profesional del boxeo que obtuvo seis coronas mundiales que incluyen las de peso supergallo de la WBC, de peso pluma de la WBA y de peso ligero de la WBC. Una legendaria carrera que hizo que su apellido trascendiera, la llevó a los medios de comunicación y después de retirada a ser una gran influencer en las redes sociales, donde convoca mucha gente.

En los últimos años se la vio siempre con un físico imponente, que mantuvo hasta hace poco tiempo a fruto de entrenamiento y sacrificio. Esto mientras protagonizó otras actividades en su vida privada, como el de crear en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, en donde se radicó, el Team Locomotora, un grupo de solidaridad con el que emprendió un fuerte trabajo social y mediante el cual realiza colecta de alimentos para colaborar con distintos merenderos. Sin embargo, su cuerpo no siempre mostró la misma fisonomía.

Cómo era Locomotora Oliveras antes de ser boxeadora

El cambio físico de Locomotora Oliveras.

Sobre la ex boxeadora se conocieron imágenes de principios de la década del 2000, en donde se la veía con una contextura física más delgada, sin músculos tan prominentes, aunque sí con un buen físico, que delataban que se trataba de una atleta de primer nivel, algo que después se encargaría de demostrar con creces. El cuerpo de esta enorme deportista se fue transformando y modificando con años de entrenamiento intenso, disciplina y dedicación. Aunque ya se percibía su fuerza y determinación, su cuerpo todavía no mostraba el marcado desarrollo muscular que caracterizó su carrera en el ring.

Ella misma relató en distintas entrevistas cómo moldeó su físico con rutinas específicas para potenciar su rendimiento en el ring. "Amo mis músculos. Cuando era campeona del mundo, tenía 9 horas por día de entrenamiento. Como una persona que trabaja ocho o nueve horas, yo trabajaba y entrenaba nueve horas, tres turnos. Cuando me retiré del boxeo para dedicarme a otras cosas, no pude dejar de entrenar porque es salud. Me gusta tener fuerza, me gusta tener músculos, me gusta entrenar, me gusta mi cuerpo", explicó Locomotora.

Así se veía antes Locomotora Oliveras.

Respecto a su carrera política, en abril de este 2025, Oliveras fue electa como convencional constituyente en la provincia de Santa Fe. En esa provincia preside un bloque de tres escaños que resultará clave para el oficialismo, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, en su intención de avanzar con una reforma en la Constitución provincial. También la ex boxeadora se dedica a dar charlas motivacionales en distintos puntos del país y de su tierra, con el objetivo de ayudar a otras personas a salir adelante.