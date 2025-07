La dura historia de Locomotora Oliveras: violencia de género y la traición de su exmarido

Muchos conocían que Alejandra "Locomotora" Oliveras había criado a sus dos hijos como madre soltera. Sin embargo, pocos conocen la historia de sus relaciones, una marcada por la violencia de género y otra por la traición de su marido.

En 2022, la exboxeadora reveló en una entrevista para Urbana Play como habían sido los días previos a convertirse por primera vez en campeona mundial de Peso Supergallo de la WBC. Según relató, alcanzó la gloria en 2006 mientras pasaba un doloroso y feo momento personal. “Diez días antes de irme a México a pelear por el título del mundo, encontré a mi marido en la cama con mi propia hermana”, contó la cordobesa.

Y recordó: “Me fui a México con el corazón destrozado". "Creo que me vengué con Jackie Nava por lo que me había pasado”, señaló entre risas añadiéndole humor al triste relato.

La dura historia de Locomotora Oliveras: violencia de género y la traición de su exmarido

Sin embargo, explicó que encontró consuelo en el boxeo y una forma de superar el momento: “Me quería morir, fue una puñalada por la espalda. Para no llorar, entrenaba, porque sentía que no podía suspender el sueño de mi vida”. “Demoré como un año en estabilizarme, en recuperarme. En ese momento él era el amor de mi vida. Que te traicionen de esa manera duele hasta los huesos”, reconoció. Si bien, explicó que "estaba muy enamorada" jamás regresó con él.

Además, se encontraba cuidando a sus dos hijos y trabajando tiempo completo para llevar comida a casa. “Dormía en un colchón en el suelo y trabajaba en cinco gimnasios para darle de comer a mis hijos”, resaltó. En el combate que la consagró ganó 2.800 dólares y los usó para equipar su casa.

La primera relación de Oliveras marcada por la violencia de género

Antes de comenzar su camino en el boxeo, Alejandra Oliveras sufrió violencia de género. Era solo una adolescente y se encontraba embarazada de su hijo mayor, Alejandro. "A los 14 años empecé a sufrir violencia de género, fue cuando quedé embarazada. A los 15 tuve a mi hijo. Me pegaba durante el embarazo, lo hizo también después que nació y hasta que me separé. Yo entiendo que si nacemos es para ser feliz y para disfrutar", contaba tiempo atrás en una entrevista que le brindó al portal Aires de Santa Fe.

La dura historia de Locomotora Oliveras: violencia de género y la traición de su exmarido

"Antes era normal que la mujer sufriera porque el marido le pegara. A nadie se le movía un pelo porque una mujer denunciaba y no le daban pelota, la mandaban a la casa y se le reían. Yo nunca acepté eso. Por eso aposté por el amor, por eso de tan niña me junté con él y tuvimos un hijo. Pero cuando empezó a pegarme no entendía el motivo. Dije: 'eso no es el amor'", aseguró.

Y recordó el momento en que se defendió de su primera pareja. "Lo que hice fue aprender a defenderme sola porque en el pueblo no había boxeo. Así que cuando él no estaba hacía sentadillas, abdominales en el piso, entrenaba con mi sombra".

"Un día vino a pegarme como lo hacía siempre. Entonces lo esperé, cerré el puño y le di con toda la fuerza que tenía. Cayó sorprendidísimo al suelo. Agarré a mi bebé, una bolsa de nylon, y me fui. No volví nunca más", detalló.