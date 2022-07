Romina Pereiro rompió el silencio tras su ruptura con Jorge Rial: "Es algo que desgasta"

La exesposa de Jorge Rial se refirió a su concepción del matrimonio. Romina Pereiro aseguró que ya no cree en la convivencia.

Romina Pereiro volvió a hablar en público sobre su separación de Jorge Rial y dio a conocer si volvería a casarse tras esa experiencia. La nutricionista fue contundente en su descargo y aseguró que la convivencia ya no es lo suyo.

Entrevistado por LAM, la celebridad habló de las posibilidades de contraer matrimonio nuevamente y fue tajante: "¡Pero ni loca! Ni siquiera volvería a convivir. No es por él ni porque hayamos tenido problemas de convivencia, la verdad. Pero es algo que desgasta", sentenció Pereiro desde su auto, tras ser interceptada por el periodista de América.

"Nosotros firmamos el divorcio y fue fuerte porque uno apuesta y en esta pareja, estaba involucrada toda la familia: las hijas de él, el nieto, mis hijas. Es una frustración. La realidad es que ya estaba madurado el asunto, firmar el divorcio me pareció lo mejor para ordenar las cosas", continuó Romina sobre su vínculo con Rial. Y cerró: "Esto no significa que no haya buena onda y que cada uno siga su camino con la mejor. Cuando se puede hablar con respeto, las cosas quedan bien".

Jorge Rial sobre su salida de Intrusos

"Con Intrusos fueron 20 (años), y otros cinco antes. América se construyó alrededor de Intrusos, era el que más facturaba. Me hubiese gustado una llamada personal y no me llamó nadie, salvo Gabriel Hochbaum porque es amigo personal. Ni los que trabajaban conmigo. Nadie se preocupó por mí, pero los entiendo. Cero rencor", analizó Rial en diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae. El periodista aseguró que no se arrepiente de su accionar como conductor del programa de chimentos emblema de la TV, salvo por algunos casos puntuales.

"Fue un gran programa Intrusos: hoy veo videos viejos e hicimos cosas absolutamente locas. Inventamos estrellas: Wanda Nara fue un invento nuestro, sin ir más lejos. Le dimos vida a un montón de carreras que parecían terminadas", enunció el comunicador. Además, Rial dio a entender que los formatos en los que Intrusos se sumergió cuando él se fue no son de su agrado. "Para mí Intrusos era otro, no este. Pero ya no es lo mismo porque cambió el espectáculo también, que no es interesante: las figuras son bastante, digamos, outlet", concluyó y reveló que solo vio unas pocas veces el ciclo con Flor de la V como conductora.