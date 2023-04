Romina Pereiro le dedicó una picante chicana a Jorge Rial: "No quiero"

La nutricionista aprovechó su participación en Ariel en su salsa para hacerle un picante comentario a su exmarido. El conductor de C5N reveló días atrás los motivos de la separación y se desató un escándalo.

Jorge Rial y Romina Pereiro se divorciaron el año pasado y hasta hace algunos días todos creían que fue en buenos términos. Pero una reciente e inesperada frase del conductor destapó un ola de rumores. "¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar!", dijo el periodista para frenar una discusión en su programa de C5N y desde entonces todos los cañones apuntaron a la nutricionista.

Tras la repercusión que tuvo la polémica, Pereiro le restó importancia a los dichos de su ex y ni siquiera se dio por aludida. Pero esa postura fue solo con las primeras consultas que le hizo la prensa al respecto, pues todo cambió este martes, cuando le dedicó una picante chicana al conductor de Argenzuela.

La nutricionista aprovechó su participación en Ariel en su salsa y, con complicidad de sus compañeros, se despachó contra su exmarido. "No te escucho bien, estás hablando más bajito. ¿Qué?", le dijo Ariel Rodríguez Palacios, mientras explicaba el paso a paso de una receta y Romina intentaba decirle algo.

"No, no, es que no quiero gritar", sentenció con ironía Pereiro. "No te escucho porque está la máquina prendida", siguió Ariel. "¿Ahora me escuchan o no me escuchan?", gritó la nutricionista tras hacer este paso de comedia. "Ahora sí", exclamaron todas antes de que las risas estallen en el estudio.

Qué dijo Jorge Rial sobre su separación de Romina Pereiro

La semana pasada, Rial sorprendió a sus compañeros de Argenzuela al revelar lo motivos de su separación. Todo comenzó a raíz de un acalorado debate entre Diego Brancatelli y Mariana Brey. Cansado de escuchar sus voces elevadas, el conductor intervino: "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto”.

Y continuó: “¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”.

Tras ese episodio, la nutricionista dialogó con Pronto y aseguró no estar al tanto de las declaraciones de su exmarido. "Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación", expresó Romina, dando a entender que no era cierto lo que dijo el conductor.