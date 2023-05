Luis Ventura reveló haber compartido intimidad con Jorge Rial: "Es pasado"

El periodista Luis Ventura hizo una lanzada revelación sobre su pasado como compañero de Jorge Rial y no se privó de entrar en los detalles más picantes con "señoritas".

Luis Ventura hizo una impactante revelación sobre sus años trabajando con Jorge Rial y dejó sin palabras a Karina Mazzocco, quien no pudo evitar una mirada de total sorpresa. "Los dos nos usamos", compartió el periodista de espectáculos revelando haber compartido parte de su intimidad con su excompañero en Intrusos (América TV).

Al aire en A la Tarde (América TV), Ventura habló de su etapa como amigo de Rial y cuando Diego Estévez le preguntó si se sintió usado por el periodista en su famosa selfie de la reconciliación lanzó: “Los dos nos usamos. No en esa foto ¡Pero toda la vida! Total es pasado ¡Hemos compartido hasta señoritas, en algún momento!”.

La reacción inmediata del resto de los panelistas fue de total sorpresa, con Karina Mazzocco sin palabras. "No era necesario", lo cortó Cora Debarbieri, mientras Ventura se preparaba para defenderse. “¡Pero era cosa de soltería! De los veinte años…y alguien que llega ese nivel, después ¿Qué tenés que estar explicando? Yo vine a América por Rial y dos mangos, cuando estaba en Canal Trece con ofrecimientos de Clarín y Radio Mitre. La verdad es esa”, arremetió el periodista.

"Charlamos como lo haciamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este", había indicado Rial tiempo atrás en el comentario a la famosa instantánea de reencuentro con su ex mano derecha en el magazine Intrusos.

Luis Ventura se quebró y contó las "cosas jodidas" que sufrió por Rial

El infarto que sufrió Jorge Rial en Colombia causó conmoción en el mundo del espectáculo. El conductor de C5N ya llegó al país -quedó internado para observación en el Sanatorio Finochietto-, pero lo que más sorprendió a todos fue la actitud de Luis Ventura: el pasado fin de semana publicó una columna en la que abordó los problemas de salud de su colega y la tituló "El show del infarto".

"Él se siente en la necesidad de salir a explicar, contar, hacer poesía, mandar fotito de la cama, fotito del café", insistió Ventura sobre su teoría. "Vuelve a la televisión con bombos y platillos", ironizó. "¿Sostenés que es el show del infarto?", le preguntaron en A la tarde y subrayó: "¿Qué duda tenés?".

La repercusión del artículo, que salió en la edición del domingo del Diario Crónica, continuó y este miércoles recordó detalles de la amistad que lo unió con el padre de Morena y Rocío. Entre las diferentes anécdotas que relató, hizo especial hincapié en la firma de unos documentos. "Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero la otra tenía que ver con lo siguiente: me dijo 'si yo me muero o si a mi me matan, yo quiero que vos seas el responsable de la vida de mis hijas'", sostuvo conmovido.

"Firmé, no miré, no se si era cierto o no era cierto y ese papel no lo vi nunca más. Me hice responsable y si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas", evocó. Desde aquel entonces, pasó mucho entre ambos. Aunque el gran desencadenante del conflicto fue cuando Rial le pidió a Ventura que abandone Intrusos.