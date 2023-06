La Niña Loly reveló la verdad de su separación de Rial: "Lamentable"

La modelo quedó envuelta en un escándalo por una conversación entre Luis Ventura y Morena Rial. La cordobesa y el conductor de C5N fueron pareja durante dos años y estuvieron a punto de casarse.

More Rial le declaró la guerra a su padre y sacó a relucir diferentes conflictos que tuvo Jorge Rial en los últimos años. Esta vez la influencer se metió en el distanciamiento entre Ventura y el conductor de C5N, quienes formaron la dupla histórica de Intrusos.

Según afirmó la joven, el periodista dejó de formar parte del programa por pedido de Mariana Antoniale, más conocida como "La Niña Loly", quien ese entonces era pareja de Rial. Fue Ventura el que le preguntó a la influencer por su escandaloso despido del show en 2014. “Alguien muy cercano me dijo que por La Niña Loly, Rial me cortó la cabeza”, indicó el panelista el pasado lunes. Y, lejos de desmentirlo, More sostuvo: “Fue una pelea que tuvieron en mi casa”.

Al confirmar su versión, muy molesto, el integrante de A la tarde señaló que él siempre defendió a la modelo. “Yo era el ogro y, a lo mejor, había decisiones que la gente pensaba que las tomaba yo, pero no era así”, sostuvo y recordó que hubo un problema con la contratapa de una revista con fotos en ropa interior de la cordobesa.

En ese momento, Morena tomó la palabra y contó detalles de lo ocurrido en su casa: “Ellos pelearon en la habitación. Ella le reclamaba que cómo podía tener una persona así al lado y decía que le daba una mala imagen. Él era muy manipulable por Mariana así que supongo que fue eso”, indicó More.

La polémica creció y Loly le envió un mensaje a Ventura. “Lo único que te quiero decir es que jamás dije ni insinué nada en contra tuyo. Es lamentable que estén diciendo eso y Dios no quiera que lo creas”, le escribió la modelo cordobesa al periodista del programa de América TV.

El relató sobre el rol de Antoniale en la pelea de los periodistas despertó dudas en Karina Mazzocco, pero Morena reafirmó sus dichos. “Esa es la visión que tiene cada persona que le tiene un cierto miedo o respeto, pero cuando vos convivís, ya le perdés ese respeto o miedo. Por eso a ella después se le cerraron las puertas de todos lados. Pero en el momento en el que ella vivía en la casa, las cosas eran distintas y ella manejaba la situación”, aseguró.

More Rial demandará a su padre

Tras el revuelo que causó su visita del último lunes, esta tarde More Rial volvió a estar presente en A la Tarde e hizo duras acusaciones contra su padre. Cuando Jorge Rial regresó al país, luego del infarto que sufrió en Colombia, la joven reconoció que estaba distanciada de su padre, pero sus últimas declaraciones indican que el quiebre de su relación es definitivo.

"Otra guerra como en el 2018. A mi papá no le gustó que me vaya a Córdoba, nunca lo entendió. Siempre fue bardear, cuando vuelve de Colombia dice que fue mucho por mi culpa lo que le pasó, porque dice que nos peleamos mucho", indicó la influencer y agregó: "Siento que tiene que hacer su vida y dejarme a mí ser un poco más libre y yo afrontar mis propios problemas".

Luego, la joven reconoció que recibe apoyo económico del conductor de C5N, pero la suma no le alcanza. "No me da el sustento de todo, yo tengo un hijo de cuatro años y trabajo con las redes sociales", aclaró, Morena, quien próximamente comenzará a vender contenido en OnlyFans.

“Me volví de Córdoba para que él se quede tranquilo y me cortó el alquiler y me cortó la mucama porque se enojó conmigo. ¿Quién se piensa que es? Que se chupe una p… A mí no me va a manejar la vida, así que me voy a volver a Córdoba”, adelantó, en diálogo con LAM. “Y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre. Es un problema de él, no es un problema mío. De corazón se lo voy a decir: no quiero saber más nada. Mi hijo se va a olvidar que existís y yo te deseo que seas feliz con tu noviecita y con tu otra hija, y me voy”, cerró.

Además. tras sus fuerte testimonios televisivos, contó desde sus historias de Instagram que llevará a la Justicia a su padre, por aquel episodio en 2018 cuando fue internada en una clínica psiquiátrica. "Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad!", expresó More y añadió: "Mi abogado Alejandro Cipolla tiene todas las pruebas de las cosas que digo! Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para los médicos que avalaron esa internación no puedan ejercer más".