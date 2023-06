La alarmante revelación de Nazarena Vélez sobre la salud mental de More Rial: "Intentos"

La madre de Barbie Vélez se pronunció sobre la salud mental de la hija de Jorge Rial. Nazarena Vélez recordó las dramáticas situaciones que vivió Morena Rial.

Nazarena Vélez habló sobre la salud mental de Morena Rial y dio a conocer las situaciones que al joven atravesó, producto de sus problemas psiquiátricos. La panelista de LAM se mostró conmovida por la realidad que ha atravesado Morena y contó que ella tenía contacto con la influencer en aquella época.

"Estoy bastante lejos de querer defenderlo a Jorge. Bastante lejos. Pero en esa época, Morena tuvo intentos de suicidio, que fueron tremendos", comenzó su descargo Vélez sobre Morena, quien es noticia por las acusaciones en contra de su padre que ha hecho en programas de TV. Y sumó: "Y yo te lo digo como madre, ¿qué hacés si te pasa eso con un hijo? ¿Qué mierda hacés? Si no la internás, si no buscás una ayuda, ¿qué hacés? ¡Es una locura! Y lo cuento porque se supo y a mí me consta. A mí Morena me mandaba fotos".

Vélez dijo estas palabras después de que la hija de Jorge Rial contara que su padre la habría echado de su casa a sus 17 años porque se llevaba mal con su entonces pareja, Agustina Kampfer. "Morena tiene mucho dolor. Y si él la echó, como dijo ella, por una pareja también me parece imperdonable. Me parece un horror. Pero en la internación él sentía que corría riesgo la vida de ella. Entonces, ¿qué hacés como padre si no lo podés manejar?", concluyó la productora teatral.

El desgarrador recuerdo de Nazarena Vélez de su hermana Jazmín

"13 años sin Jazmín. Hermana mía: Es medio border escribirte por Instagram pero teniendo en cuenta que amabas las redes sociales algo de lógica tiene. Quiero que sepas que Bianca es un ser elevado. Hermosa, amorosa y empática. Dulce y respetuosa. Tan leonina, como vos y yo", comienza el texto que Vélez escribió en el pie de foto de su posteo de Instagram a modo de homenaje a su hermana, quien falleció en un accidente automovilístico. Y continúa: "Mamá y Papá están siempre con ella. La acompañan desde y para siempre. Seguramente, si ella lo sigue deseando, después que termine el secundario se viene a vivir a casa. Acá se te extraña todos los días pero ahora intentamos recordarte con una sonrisa (no siempre pasa). Te amo preciosa. Luz para tu alma hermanita mía. Descansa en paz Jaz. 9-4-2010".

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 0800-999-0091 (línea gratuita del Ministerio de Salud) o bien al 0800-333-1665 en CABA, todos los días de la semana, las 24 horas.