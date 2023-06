La desconocida historia entre Nazarena Vélez y Jorge Rial: "Él sabía muchas cosas"

Nazarena Vélez contó el lazo que la une con Jorge Rial con detalles que pocos sabían. El impensado descargo de la modelo y panelista de TV.

Nazarena Vélez se sinceró y contó el lado más sensible de su vínculo con Jorge Rial en LAM, el programa conducido por Ángel De Brito donde trabaja como panelista. Tras la aparición de Morena Rial en distintos medios dedicados a la farándula, la mediática reveló detalles desconocidos sobre la historia que tienen en común.

"Morena no mintió en nada de lo que dijo. Yo la quiero mucho, desde que es muy chiquita", expresó Nazarena Vélez en el programa de espectáculos que se emite por América TV. Este comentario se dio luego de las declaraciones de Morena Rial en A La Tarde, conducido por Karina Mazzoco. "Eran amigos. Bueno... andaban ahí, no era formalizado", había dicho.

"No salí nunca con Rial. No tuvimos una relación ni sexo. Todos sospechaban, pero no. Él estuvo muy al lado mío cuando pasó lo de Fabián", reveló, haciendo referencia a la muerte de su expareja y padre de su hijo. Es por eso que viajaron juntos a Uruguay, Rosario y todo tipo de lugares acompañándola en el duelo.

"Compartíamos abogado y él sabía muchas cosas internas de cómo la estaba pasando, especialmente económicamente, entonces se acercó muchísimo", agregó Nazarena. Si bien todo indica que tuvo un corto período de romance con el periodista, confesó que no fue tan así: "No pasó nunca nada con él, pero si en algún momento con él o con otra persona tenía un garche, no lo contaría. Hoy me volvieron loca, pero no tengo nada para contar. Si me lo garché, no lo voy a contar".

La alarmante revelación de Nazarena Vélez sobre la salud mental de More Rial: "Intentos"

Nazarena Vélez habló sobre la salud mental de Morena Rial y dio a conocer las situaciones que al joven atravesó, producto de sus problemas psiquiátricos. La panelista de LAM se mostró conmovida por la realidad que ha atravesado Morena y contó que ella tenía contacto con la influencer en aquella época.

"Estoy bastante lejos de querer defenderlo a Jorge. Bastante lejos. Pero en esa época, Morena tuvo intentos de suicidio, que fueron tremendos", comenzó su descargo Vélez sobre Morena, quien es noticia por las acusaciones en contra de su padre que ha hecho en programas de TV. Y sumó: "Y yo te lo digo como madre, ¿qué hacés si te pasa eso con un hijo? ¿Qué mierda hacés? Si no la internás, si no buscás una ayuda, ¿qué hacés? ¡Es una locura! Y lo cuento porque se supo y a mí me consta. A mí Morena me mandaba fotos".

Vélez dijo estas palabras después de que la hija de Jorge Rial contara que su padre la habría echado de su casa a sus 17 años porque se llevaba mal con su entonces pareja, Agustina Kampfer. "Morena tiene mucho dolor. Y si él la echó, como dijo ella, por una pareja también me parece imperdonable. Me parece un horror. Pero en la internación él sentía que corría riesgo la vida de ella. Entonces, ¿qué hacés como padre si no lo podés manejar?", concluyó la productora teatral.