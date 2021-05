Fue figura del Bailando y como la Mole Moli también destrozó a Marcelo Tinelli: "Todavía estoy esperando el trabajo"

El "Cabezón" sigue en problemas mediáticamente.

Coki Ramírez fue una de las grandes protagonistas del Bailando por un sueño, de Showmatch, pero en los últimos tiempos se alejó de los medios hasta que durante este jueves por la tarde reaparició con una entrevista para Intrusos, por América TV, y destrozó a Marcelo Tinelli en vivo: "Me dijo que no me iba a faltar trabajo y todavía lo estoy esperando".

Con respecto a su polémica salida del producto que comandaba "el Cabezón", de la cual todavía en la actualidad se desconocen las razones exactas, manifestó que "estaba viajando en auto y hablaba por teléfono con él, le dije que yo necesitaba laburar y me pidió que me quedara tranquila, que nunca me iba a faltar un trabajo. Todavía lo estoy esperando...".

La actriz, cantante y modelo cordobesa de 41 años recordó igualmente que "estaba embelezada" con el conductor en aquel entonces porque "él estaba hermoso y soltero, pero nunca estuve enamorada porque no conocía cómo era detrás de las cámaras". "Le decía algunas cosas al oído en el programa que no puedo revelar ahora, chicos", agregó Coki Ramírez entre risas con relación a Tinelli.

Además, recordó al boxeador Fabio "La Mole" Moli, que fue quien la acercó al ciclo por entonces más visto de la televisión abierta argentina: "Un día ´el Chato´ (Prada, uno de los productores) me llevó a una reunión con Marcelo y me dijo que no hiciera nada, que hiciera como si hubiera ido sola o con otra persona. Ahí lo vi por primera vez". Y completó: "No hablé más con ´La Mole´, perdí el contacto. Sólo sé que le ganó un juicio a Tinelli".

Por último, confirmó que está separada después de dos años de relación y que terminó en buenos términos con el empresario Mariano Grimaldi, al igual que lo había hecho antes con el golfista Ángel "Pato" Cabrera, que fue denunciado por maltrato y amenazas de muerte por otra expareja.

Coki Ramírez en la TV argentina

Debutó en el Bailando 2010, en Showmatch, como participante temporal en reemplazo de Sabrina Rojas y de Lola Ponce. Luego, fue semifinalista en 2011 y ya no participó más allí. Sin embargo, integró el Cantando por un sueño en 2011 como invitada especial para acompañar a Patricio Giménez.

Ya en 2014, participó en Tu cara me suena 2 y en 2015 lo hizo en el mismo producto, aunque en la tercera edición. Su última presencia mediática en un canal de aire ocurrió en 2016, cuando fue uno de los jurados del ciclo denominado Laten Argentinos.