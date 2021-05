La distancia sigue más allá de que en algún momento se llevaron bien.

Después del supuesto pedido de Marcelo Tinelli a la producción del programa de Guido Kaczka con relación a que los participantes famosos no bailaran allí porque eso solamente lo hacen ellos ente la inminente vuelta de Showmatch, el conductor de Bienvenidos a bordo le respondió en Intrusos, por América TV: "Igual es otra cosa, no es un concurso de baile técnico como hace él con la devolución de un jurado".

Incluso, el actor desmintió su molestia con el "Cabezón": "No, para nada. Lo escuché, pero nada que ver. ¿Cómo voy a estar enojado?", comenzó, al tiempo que aseguró que "además, vamos a convivir en el prime time a la noche. Yo seguramente haga también la tarde, era una cosa que ya teníamos (pactada) con el canal (El Trece) desde el año pasado".

Sin embargo, Kaczka aclaró que es consciente de que no es lo mismo estar a la tarde que a la noche: "Tampoco me voy a poner en pastor: es cierto que la publicidad vale más en algunos momentos que en otros, pero somos de los que andamos bien. A los programas les va bien, a la productora y al canal también".

También admitió que "es cierto que cuando te cambiás de horario tenés que tener un contenido que sea acorde a ese horario", aunque lo tomó con tranquilidad: "No sé si es que me adapto o me transformo, pero voy siendo todas personas distintas...".

Con respecto a la sección, el artista recordó que "nosotros arrancamos con el baile para que (los famosos) bailaran con onda, cada vez lo hacían mejor y fue creciendo". Por último, detalló que no hay posibilidad de que una parte de un ciclo sea exactamente idéntica a la de otro producto: "Ahora me dejo una duda de qué ocurrió, pero no me lo dijeron a mí ni a la producción. No creo que haya manera de hacer lo que hace otro. Aunque en el canal puedan pensar que se están pegando dos programas, nadie termina haciendo lo mismo".

Las internas públicas en El Trece

Esta situación entre Kaczka y Tinelli se suma a la disputa entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani, ya que desde el entorno de la diva de 94 años acusaron a la joven animadora de retratar el formato de su histórica tira. "Es una copia, no está mal decirlo, está mal negarla. Cada uno es libre de crear y de copiar, pero esto viene desde hace ya 53 años... Está mal decir que quisieron hacer algo pero les salió otra cosa", declaró Juana Viale, la nieta de Legrand y hermana del productor Ignacio "Nacho" Viale.